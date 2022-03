Diego Tavani, Uomini e Donne/ Lite con Alessandra “Mi ha mandato la foto di un…”

Diego Tavani apre la puntata di Uomini e Donne del 18 marzo, l’ultima di una settimana in cui non sono mancate le discussioni come quella tra Tina Cipollari e Pinuccia, ma anche i momenti di passione tra Ida Platano e Alessandro. Al centro dello studio si accomoda Diego che sta conoscendo con Alessandra con cui, però, le cose non vanno bene. “In questo periodo di conoscenza, ho messo un po’ le cose insieme. Ho visto che determinati atteggiamenti non cambiano”, esordisce Diego. “In due settimane? Parla perchè sono cose importanti che devi dire”, risponde stizzita Alessia. “Quando è venuta, dopo tre giorni, è partita con la sorella e il figlio per una vacanza. Quando è arrivata mi ha mandato un messaggio dicendomi che stava male. Dopo un po’ le ho scritto per chiederle come stava e lei mi ha risposto con un perchè”, spiega il cavaliere.

“La sera mi ha mandato la foto di un ragazzo e il numero di telefono dicendomi che le aveva chiesto di uscite. Ci stiamo conoscendo e mi mandi il numero di uno che vuole uscire con te?“, sbotta il cavaliere.

Diego Tavani e Alessia, lite a Uomini e Donne

Dopo aver ascoltato il discorso di Diego, Alessandra prova a fornire la propria versione senza, tuttavia, riuscirci. “Non si può parlare con lei”, afferma la dama. Diego, così, annuncia di voler chiudere la conoscenza. “E’ sempre la stessa storia. Dopo tre appuntamenti chiudi una conoscenza sempre per le stesse sciocchezze. O sei qua per popolarità o hai la fidanzata fuori“, sbotta Tina Cipollari.

Contro Diego si scaglia anche Ida Platano con cui il cavaliere ha avuto una storia. “Sta accadendo quello che è accaduto con me. Sono tutti pretesti per litigare. Secondo me non ti piace abbastanza perchè altrimenti superi tutto”, commenta Ida.

