Diego Tavani, Uomini e Donne/ Tra Gloria e Alessandra, Tina: “Stesso copione con…”

Diego Tavani, dopo il momento dedicato ad Ida Platano e Alessandro, raggiunge il centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 25 febbraio raccontando l’appuntamento con Alessandra, una ragazza giunta in trasmissione esclusivamente per lui. “E’ stata una serata piacevole”, spiega il cavaliere del trono over. “Stamattina, poi, le ho inviato il messaggio del buongiorno”, ha aggiunto il cavaliere. “Fai sempre le stesse cose. La cena e il messaggio del buongiorno“, commenta Tina Cipollari.

“Con me è stato molto carino. Ieri mi ha chiesto subito il numero di telefono e mi ha chiesto se avevo sentito i miei figli“, svela Alessandra. “E’ quello che ha fatto con Ida Platano con cui voleva andare a vivere insieme e prendersi cura di suo figlio“, commenta la bionda opinionista che ribadisce di non fidarsi di lui. “Questo fa parte del tuo copione“, dice ancora Tina.

Diego Tavani chiude con Gloria per Alessandra

Alessandra conferma l’intenzione di continuare a conoscere Diego Tavani il quale, a sua volta, conferma l’interesse. Diego, poi, annuncia l’intenzione di chiudere con Gloria: “Voglio chiudere con te per il tuo atteggiamento. Dici che non sono presente telefonicamente ma ho aperto la chat di whatsapp e in una settimana ci siamo scambiati 248 messaggi. Due persone che non si sentono, non si scambiano 32 messaggi al giorno”, dice il cavaliere del trono over.

“Lui voleva già chiudere”, commenta Gloria. “Io stavo male e non mi ha fatto neanche una telefonata“, dice ancora Gloria che svela di aver sentito anche parole importanti dal cavaliere. “Tu usi frasi ad effetto”, commenta Tina. “Non dai peso alle parole”, conclude Gianni Sperti.

