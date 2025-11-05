La dieta 30-30-30 cos'è? In queste settimane è tornata di moda sui social, scopriamo di che cosa si tratta e per chi è consigliata

La dieta 30-30-30 funziona? Se per caso bazzicate un po’ il mondo delle diete, dei nutrizionisti e, in generale, i social, vi sarete accorti che questo regime alimentare è spesso e volentieri “pubblicizzato”. Ma in cosa consiste e, soprattutto, può dare dei buoni risultati? Come vi ripetiamo spesso e volentieri, quando si parla di dieta non esistono TikTok, Instagram, Facebook o “la mia amica mi ha detto…”, esistono solo i medici e i professionisti, per cui è sempre necessario recarsi da un esperto che, in base ai nostri eventuali problemi fisici, alla nostra corporatura, età, stile di vita e obiettivi, ci confezionerà la miglior dieta, cucitaci addosso come il miglior abito sartoriale.

Dopo questa doverosa premessa, andiamo quindi a capire cosa sia la dieta 30-30-30, un piano alimentare che è stato lanciato per la prima volta nel 2010, quindi esattamente quindici anni fa, da parte di Tim Ferris, nel suo libro. Di recente è stata quindi rilanciata da alcuni influencer e il portale lacucinaitaliana.it ha chiesto lumi alla biologa e nutrizionista Ilenia Grieco per capire se si tratti di una dieta da seguire o meno. La prima cosa che c’è da sapere, come precisa la dottoressa stessa, è che non si tratta di una vera e propria dieta, ma di una routine che suggerisce di mangiare 30 grammi di proteine entro un certo limite massimo di tempo dal risveglio, ovvero 30 minuti.

DIETA 30-03-30: UNO STILE DI VITA PIU’ CHE UN REGIME ALIMENTARE

Se quindi siete soliti svegliarvi alle 7:30, entro le 8:00 dovrete appunto cibarvi con le proteine di cui sopra. Dopodiché dovrete svolgere per 30 minuti un’attività sportiva leggera. Si tratta quindi di un regime che si può seguire se si ha un po’ di tempo al mattino o, eventualmente, dovrete calcolare i tempi prima di andare a lavorare, tenendo conto che fra colazione, attività leggera, doccia e preparazione, come minimo serve un’ora. Trenta grammi di proteine corrispondono, ad esempio, a tre uova sode o, eventualmente, a uno yogurt greco unito sempre a un uovo.

Dopodiché bisognerà, ad esempio, fare 30 minuti di cyclette o una camminata veloce, sempre di mezz’ora. Secondo chi la pratica, questo regime alimentare permette di attivare subito il metabolismo del corpo umano, bruciando quindi più calorie e, nel contempo, evitando il picco glicemico della mattina. Ma va davvero così? Secondo la biologa Grieco no, tenendo conto – come dicevamo sopra – che non tutti hanno tempo di svegliarsi e fare quello che viene consigliato, il che rappresenta quindi “una fonte di stress”. Inoltre, cosa ancora più importante, “il metabolismo non si attiva con le proteine”, ma con l’attività fisica e aerobica; di conseguenza, mangiare tre uova appena svegli “non ha senso”.

DIETA 30-03-30: PER CHI E’ CONSIGLIATA E PER CHI NO

La dottoressa si dice concorde sul fatto che bisogna evitare carboidrati, soprattutto se raffinati, ma la colazione non può essere solo a base di proteine, tenendo conto dell’importanza delle fibre e dei grassi sani, che non dovrebbero mancare mai nel primo pasto della giornata. Ecco che quindi la dieta 30-30-30 può trasformarsi in un boomerang, visto che mangiare quantità eccessive di proteine può essere pericoloso, oltre che ottenere l’effetto contrario di un piano alimentare sano: “fanno prendere peso”, precisa ancora la dottoressa.

Chi poi soffre di problemi come insufficienza renale dovrebbe mangiare meno proteine possibile, e qui ritorniamo al discorso iniziale dell’importanza di farsi seguire da un esperto. Di conseguenza, per la dottoressa Grieco, la dieta 30-30-30 non è consigliata per tutti, e in questo gruppo rientra anche chi ha difficoltà nella digestione. Chi invece ha buona volontà fin dal mattino e non ha i disturbi sopra elencati potrebbe anche provarla, ma occhio a pensare che con 30 grammi di proteine e 30 minuti di cyclette scatterà il “liberi tutti”: è fondamentale lo stile di vita generale, non solo dalle 7:00 alle 8:00 del mattino.