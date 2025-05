La dieta non deve essere vista solamente come negazione e impossibilità di mangiare. Un giusto piano alimentare, che sia sano ed equilibrato, deve essere prima di tutto di qualità e deve indurre a cibarsi di tutto e nelle giuste quantità, evitando ovviamente di mangiare elementi dannosi, facendo in particolare attenzione alle quantità. Una dieta che sembra sposare al meglio questa filosofia è quella denominata 80/20, ovvero un piano alimentare che permette a una persona di poter godere di qualche piccolo “peccato di gola”, ma senza che i propri obiettivi nutrizionali e di perdita di peso vengano a meno.

Iginio Massari: “Il panettone? Si può mangiare tutto l'anno”/ “Basta che sia buono e fatto bene”

Ha quindi l’obiettivo di trovare il giusto equilibrio tra un mangiare assolutamente sano, con poche calorie, zuccheri, grassi e sale, e un’alimentazione invece un po’ più ricca, di modo da soddisfare anche il palato di colui che la segue. Come per ogni dieta, il consiglio che vi diamo è sempre lo stesso: anche per la 80/20 è necessario recarsi dal proprio medico di base, che vi indirizzerà poi dal miglior nutrizionista o specialista dell’alimentazione, che a sua volta vi ritaglierà un piano alimentare ad hoc a seconda del vostro peso, del vostro obiettivo e del vostro stato di salute. Ma come mai si chiama dieta 80/20? Semplicemente perché nell’80 per cento dei pasti è necessario mangiare sano, mentre nel restante 20 per cento si può sgarrare, senza però esagerare.

Dieta di Rafa Nadal: “E' passato dalla Coca Cola alla verdura”/ La nutrizionista: “Ecco cosa mangia”

DIETA 80/20, IL COMMENTO DEL BIOLOGO IADER FABBRI

A riguardo, Iader Fabbri, biologo e nutrizionista intervistato dal Corriere della Sera, racconta come sia importante concedersi qualche cibo non classico da dieta per il proprio benessere non soltanto fisico ma anche mentale, con l’obiettivo di trovare comunque il giusto equilibrio. C’è un’altra regola importante alla base della dieta 80/20: non esistono tabelle da seguire, ma serve semplicemente “il buon senso”, precisa ancora Fabbri, facendo un paragone con le regole che mettevano a tavola i “nostri nonni”.

Ecco perché gli piace parlare di “psiconutrizione”, non semplicemente di nutrizione e basta. Il punto debole di questo regime alimentare è che, nella maggior parte dei casi, il 20 per cento viene visto come un “liberi tutti”, la possibilità di cibarsi di qualsiasi cosa, anche se in realtà non dovrebbe essere così. Di conseguenza, è fondamentale che la parte dell’80 per cento, quella sana, venga seguita alla lettera. Per Fabbri è quindi importante controllare la glicemia, consigliando ad esempio una prima colazione con della marmellata spalmata sul pane e un po’ di ricotta; per pranzo, invece, un po’ di tonno con l’aggiunta di un po’ di pasta, ma non in quantità eccessive, e infine la sera, dove sarebbe ideale mangiare solo delle verdure.

Dieta e allergie primaverili, cosa mangiare?/ Dalla frutta alla verdura, gli alimenti consigliati

DIETA 80/20, OCCHIO AGLI ALIMENTI DA EVITARE

In questo modo si distribuiranno meglio le proteine e, nel contempo, si stabilizzerà la glicemia senza dover rinunciare a nulla. Tornando al famoso 20 per cento, il biologo Fabbri si dice d’accordo con questo piano alimentare e con la possibilità di “giocarsi il 20”, considerato un vero e proprio jolly o sgarro, ma bisogna tenere ben a mente alcuni alimenti che possono essere molto dannosi per il nostro organismo, a cominciare dall’alcol, che ricorda essere una “sostanza tossica”, che rientra in tutte le categorie di rischio.

Non lo dice il biologo, ma lo ricordiamo noi: attenzione anche al cibo troppo processato e industriale, il cosiddetto junk food o cibo spazzatura. Si tratta di prodotti che, nella maggior parte dei casi, sono pregni di sale, un alimento che ovviamente fa molto male al nostro corpo, tenendo conto che gli esperti consigliano di consumarne un cucchiaino al giorno. Lo stesso si può dire dello zucchero, altro alimento che, in tutti i suoi derivati, si trova in una quantità infinita di prodotti, anche insospettabili.