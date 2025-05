Ci sono dei cibi che permettono di ridurre l’invecchiamento, una dieta a base di prodotti sani che non è fantascienza. Attenzione, non stiamo parlando dell’immortalità, ma comunque di alimenti che permettono al nostro organismo di vivere più a lungo e in salute. Ne ha parlato in questi giorni Filippo Ongaro, quello che è già stato ribattezzato il “medico degli astronauti”, e che consiglia una dieta che sia equilibrata visto che l’equilibrio, come precisa a Cook del Corriere della Sera, “è la chiave per mantenere energia e salute”.

Di cosa cibarsi quindi? Servono pasti semplici ma completi dal punto di vista dei nutrimenti, inoltre, devono essere distribuiti lungo l’arco della giornata. Bisognerebbe quindi mangiare proteine, grassi sani e carboidrati a cominciare dalla colazione, dove potremmo mangiare del pane integrale, assieme a frutta secca ma anche fiocchi di avena in un latte che sia vegetale, oltre ad una frittata di albumi e tuorlo. A pranzo, invece, sarebbe bene seguire una dieta ricca di verdure, ma anche cereali integrali.

Bene anche il pesce alternato alla carne bianca, mentre la carne rossa andrebbe mangiata moderatamente, e meglio se cruda, come ad esempio il roast beef. Nel corso della giornata bisogna anche distribuire degli spuntini, tutti a base di frutta che sia secca o fresca, mentre a cena, l’ultimo pasto della giornata, tipicamente il più leggero, servono proteine vegetali e anche delle patate dolci che permettono di far “recuperare” i nostri muscoli, soprattutto se di giorno magari ci si è allenati o si ha praticato dello sport.

Per il professor Ongaro è importante anche praticare il digiuno intermittente in maniera occasionale, ma attenzione, ciò non significa digiunare per giorni, ma non toccare cibo per 16 ore di fila, ad esempio dalle 19:00 di sera alle 11:00 del mattino seguente, seguito poi da un periodo di 8 ore in cui concentrare tutti i pasti, quindi pranzo, merenda e cena entro le ore 19:00. In ogni caso, attenzione perchè il digiuno intermittente “non è a adatto a tutti”, sottolinea l’esperto, di conseguenza è sempre fondamentale rivolgersi ad un medico specialista prima di iniziare qualsiasi tipo di dieta, evitando assolutamente il fai da te.

Soffermandosi ancora sui muscoli, tenendo conto che Ongaro segue gli astronauti, il medico consiglia le banane, che sono ricche di potassio e che permettono di prevenire i crampi, e bene anche i mirtilli, che invece contrastano le possibili infiammazioni essendo degli ottimi antiossidanti. Poco conosciuto è invece il taro, che è ricco di carboidrati e che fornisce quindi l’energia giusta per il corpo, mentre il te verde è anch’esso un ottimo antiossidante. Ma bene anche i semi di chia, gli spinaci, l’avena e le uova. Per le ossa il miglior alimento è invece il calcio, di conseguenza si consigliano latticini, a cominciare da latte e formaggi, come ad esempio il provolone ma anche il grana.

Molto consigliati anche tonno e salmone, ricchi di vitamina D, così come broccoli, cavoli e spinaci, ma anche legumi, a cominciare da lenticchie e fagioli, perfetti per rinforzare le nostre ossa. Chi invece volesse combattere lo stress con gli alimenti, potrebbe farlo ad esempio con il ginseng, che permette di ritrovare l’equilibrio ormonale, ma anche la rhodiola rosea, una pianta senza dubbio meno nota, ma dallo stesso effetto. In conclusione il dottor Filippo Ongaro consiglia un corretto bilanciamento di calorie e di proteine, prediligendo ovviamente i cibi freschi e di stagione, quelli che sono più genuini. Il dottore non li menziona mai, ma prodotti da fast food e ultraprocessati sono ovviamente da sconsigliare in quanto ricchi soprattutto di sali e zuccheri, due alimenti assolutamente da evitare in quantità eccessiva se si vuole vivere a lungo e in salute.