Dieta chetogenica, cos’è?/ Mariani: “Non chiamiamola dieta, no al fai da te, ecco come funziona”

Si parla di dieta chetogenica stamane negli studi di Uno Mattina e ospite vi era il dottor Mauro Mario Mariani: “Dieta chetogenica? Smettiamola di chiamarla dieta. Genera chetoni. Il nostro organismo usufruisce dei carboidrati in armonia con proteine e grassi per garantirci il nostro fabbisogno quotidiano e quando togliamo completamente i carboidrati si bruciano gli acidi grassi liberi che si trasformano in chetone. Questi attraversano il corpo, ce lo infiammano, provocano acetosi e i metabolisimi vari ne risentono e si crea uno sconquasso. La dieta chetogenica nasce per le persone che non rispondo ai farmaci”.

Si tratta quindi di un percorso importante da seguire assieme al medico durante una fase particolare della nostra vita. “E’ pericolosa assolutamente farla con il fai da te. Va fatta esclusivamente sotto strategia di un medico perchè si entra una sfera dove le conseguenze possono essere peggiori del beneficio di perdere peso”. L’astinenza da carboidrati cosa può comportare? “L’organismo va in omeostasi, reagisce accendendo le spie, dobbiamo capire che stiamo sbagliando strada se abbiamo nausea, vomito, mal di testa… la produzione di chetoni è un po’ come accade ad un bimbo quando gli viene l’acetone e questa condizione ci deve far capire che è un momento importante per l’organismo, solo il medico può aiutarci se serve una dieta chetogenica”.

DIETA CHETOGENICA, COS’È?: “LE DIETE FAST COME UN ELASTICO”

Il prof Mariani ha aggiunto: “Dimagrire significa diventare magri ma bisogna educare alla perdita di peso ma non bisogna eliminare i carboidrati”. Quindi ha concluso soffermandosi su cosa accade al nostro organismo quando perdiamo peso velocemente: “Questo attrae le persone, dieci giorni per perdere peso… tutte queste diete fast sono un po’ come un elastico, l’elastico ti torna indietro quando lo lasci e ti fai male. Soprattutto chi soffre di ipertensione rischia tanto facendo questi percorsi così rapidi. Andate dai medici soprattutto quando c’è una patologia, la dieta deve essere seguita da medici perchè i farmaci possono complicare la situazione”.











