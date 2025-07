Dieta contro il caldo, scopriamo come contrastare le alte temperature con il cibo: cosa mettere a tavola fra frutta e verdura

Esiste una dieta contro il caldo? In questa estate 2025 decisamente torrida e iniziata piuttosto presto, visto che da un mese circa le temperature si sono assestate costantemente attorno ai 30 gradi, a volte superandoli ampiamente, sono molti coloro che stanno soffrendo proprio per via della colonnina di mercurio, di conseguenza ci si domanda se una dieta ad hoc possa aiutare a trovare un po’ di refrigerio. La risposta è ovviamente positiva, visto che durante questi periodi così caldi, sarebbe bene mangiare di meno e idratarsi di più, ma soprattutto, bisognerebbe cibarsi con prodotti freschi, leggeri e poco conditi. Il motivo è semplice, durante la fase di digestione il nostro colpo in qualche modo si “surriscalda”, e più ingurgitiamo cibo difficile da smaltire e assimilare, e più il nostro organismo deve “lavorare” producendo quindi calore, e aumentando ulteriormente la sensazione di calco. Di cosa si compone quindi questa dieta anti caldo?

Come scrive il quotidiano Il Messaggero, bisognerebbe iniziare fin dal mattino a centellinare le calorie, preferendo uno yogurt e della frutta a colazione, invece che il classico cappuccino, mentre nel corso della giornata sono consigliati degli spuntini a base di frutta, magari anguria e melone. Bene anche i gelati, che portano refrigerio e danno una sensazione di sazietà, e nel contempo, bere tanta acqua, visto che il nostro corpo emette tantissimi liquidi in questi giorni ed ha quindi bisogno di idratarsi costantemente.

DIETA CONTRO IL CALDO, ATTENZIONE ALLA CONSERVAZIONE DEL CIBO

Il caldo è nel contempo nemico della dieta anche per un altro motivo: i cibi si deteriorano più facilmente, di conseguenza attenzione alle intossicazioni alimentari, che sono più facili in questo periodo. E’ quindi bene controllare prima di cibarsi cosa si sta mangiando e se si ha il sentore che il prodotto non sia integro, meglio buttarlo nel cestino, anche se ovviamente il cibo non andrebbe mai buttato via. Un’attenzione particolare va data ad esempio durante le gite fuori porta o in occasione dei pic nic, quando si porta il cibo da casa, e che magari, a causa del caldo subito durante il trasporto in auto, potrebbe non essere più commestibile.

Come sottolinea l’Iss, l’istituto superiore di sanità, è sempre bene mantenere la catena del freddo per tutti gli alimenti, quindi fate attenzione. In questo periodo gli esperti consigliano anche di bere molto, almeno due litri di acqua al giorno e anche se non si ha sete, visto che la disidratazione può arrivare anche in pochissimo tempo, soprattutto nelle persone più fragili come bimbi e anziani. Acqua che può essere ricavata dalla frutta, come ad esempio i sopracitati anguria e melone, ma anche i cetrioli, perfetti per delle gustose insalate, così come le zucchine, ma vanno bene anche dei frullati o dei centrifugati.



DIETA CONTRO IL CALDO, EVITIAMO I MENÙ COMPLETI

Assolutamente da evitare il classico menù completo, quindi antipasto, primo, secondo e via discorrendo, anche se in questo periodo, in cui si soggiorna magari in hotel o in un villaggio, è molto difficile resistere alla tentazione del buon cibo. Chi è a casa, invece, può cercare di limitare portate e porzioni, ad esempio cucinando un bel piatto di legumi, che contrariamente a quanto si pensa sono ottimi anche d’estate e soprattutto rappresentano un piatto completo e ben bilanciato.

Consigliatissimi quindi fagioli, ceci, lenticchie e via discorrendo, ma anche carne con insalata, il pesce con delle verdure, il riso, così come le uova. Infine molto consigliato in questo periodo anche il gelato, basta che non sia troppo elaborato e in dimensioni esagerate, ma si tratta di un ottimo spuntino che regala anche una sensazione piacevole di fresco. No invece alle bevande zuccherate così come agli alcolici che invece contribuiscono ad aumentare la sensazione di disidratazione e che nel contempo contengono un sacco di zuccheri, ovviamente nocivi.