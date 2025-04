La dieta contro la ritenzione idrica è senza dubbio una delle più gettonate in primavera e il motivo è semplice: fra pochi mesi scatterà la tanto agognata prova costume, con il primo caldo, di conseguenza si cercherà di arrivare impeccabili in spiaggia. La ritenzione idrica è un problema che colpisce milioni di donne nel mondo, Italia compresa, al di là del peso, ma si può sconfiggere e contrastare con una dieta apposita, caratterizzata da prodotti che non consentono l’accumulo di liquidi. La prima cosa da sapere, come spiegato dalla dottoressa Erika Beatrice a La Gazzetta dello Sport, è che la ritenzione idrica può avere diverse origini visto che può essere legata a dei fattori ormonali, ma anche ad uno stile di vita sedentario, e appunto alla sopracitata alimentazione.

Ciò che una persona può fare per contrastarla è un’attività fisica e adeguata e un piano alimentare, quindi una dieta, ad hoc. La prima cosa da fare è quella di bere tanta acqua, visto che così facendo il corpo non va in disidratazione, non trattenendo quindi i liquidi come meccanismo di difesa, dando vita poi alla ritenzione idrica o cellulite. Il consiglio è quello di bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, arrivando anche a due.

DIETA CONTRO LA RITENZIONE IDRICA: OCCHIO A SALE E ZUCCHERI

Uno dei principali amici della cellulite è il sale, di conseguenza non bisogna abusarne. Si consiglia una quantità di 5 grammi al giorno, visto che un consumo eccessivo stimola il sistema renale portando a trattenere acqua, che a sua volta innesca i meccanismi che danno vita alla cellulite. Il sale si può sostituire con spezie, erbe aromatiche e soprattutto, bisogna fare attenzione ai cibi molto lavorati. Si sconsigliano in questo caso i grissini, ma anche gli insaccati, le zuppe già pronte, quindi i dolci confezionati, gli alimenti in scatola e i cereali per la colazione.

Attenzione anche ad un altro amico della ritenzione idrica, leggasi lo zucchero semplice che si trova ovviamente nelle bevande zuccherate, quindi negli energy drink, ma anche nei succhi di frutta: possono portare ad aumentare l’insulina nel sangue, quindi l’aldosterone che trattiene il sodio e dà vita alla cellulite. Anche il caffè e le bevande che contengono caffeina possono avere un effetto malefico sul nostro corpo da questo punto di vista, e ovviamente anche l’alcol va eliminato totalmente dalla nostra dieta, ancor di più perchè può portare alla formazione della cellulite.

DIETA CONTRO LA RITENZIONE IDRICA: QUESTI ALIMENTI SONO PERFETTI

Ma vediamo invece quali sono gli alimenti da consigliare, a cominciare ad esempio dagli asparagi, la cui stagione sta per arrivare (generalmente da maggio in avanti). Hanno un’azione drenante, sono ricchi di minerali e vitamine, e sono quindi perfetti per contrastare la ritenzione idrica. Anche i finocchi sono grandi amici del nostro organismo visto che sono molto ricchi di acqua e fibre. Stesso discorso per sedano e cetrioli, soprattutto i primi, che ha anche delle funzioni antinfiammatorie.

Molto bene anche anguria e melone, ricchissimi di acqua, potassio e vitamine, e consigliatissimo anche l’ananas, perfetto anche per digerire e per essere un antinfiammatorio. E’ inoltre ricco di vitamina C, che permette così di tenere in salute i nostri vasi sanguigni, e a dare una corretta risposta immunitaria agli “organismi” esterni che minacciano il nostro corpo. L’ananas non va quindi messo sulle tavole solo a Natale ma per tutto l’anno e nei supermercati lo si trova sempre di conseguenza, perchè non approfittarne? Tra l’altro è un frutto molto buono e succoso. Infine il prezzemolo, forse un alimento che non avreste mai pensato fosse appunto anti-cellulite. La sua proprietà diuretica la si deve al fatto che contiene i falvonoidi, che sono delle sostanze che hanno appunto un’azione di liberare i liquidi del corpo e non di trattenerli.