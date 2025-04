Esiste una dieta che possa contrastare le allergie primaverili? La risposta è “ni” visto che non si può parlare di un vero e proprio menù da seguire giornalmente, ma esistono comunque degli alimenti che secondo alcuni studi risultano essere efficaci nel placare appunto le fastidiose allergie primaverili. Quando arriva la primavera la vita sembra rinascere, il mondo attorno a noi diventa più colorato, le giornate si allungano e il clima risulta gradevole, ma c’è un aspetto negativo in tutto ciò, e sono appunto le allergie. Fortunatamente non tutti ne soffrono, ma i milioni di italiani che sono allergici sono costretti spesso e volentieri e ricorrere ad antistaminici per evitare di reagire in maniera pesante quando si trovano in particolare in zone molto naturali come un campo o un bosco.

Può infatti colare il naso, subentrare gli starnuti ma anche un fastidioso prurito agli occhi. Nei casi peggiori, poi, l’allergia peggiora in asma, e in quel caso bisogna avere con se un mini ventilatore per recuperare il respiro. I principali responsabili del “caos allergici” sono pollini e graminacee, che con il cambiamento climatico e l’innalzamento delle temperature, sono sempre più presenti nel corso dell’anno, e per il 2025 gli esperti prevedono una stagione particolarmente intensa, tenendo conto che non c’è stato un inverno rigido (come accade ormai da anni del resto). Dopo questa doverosa premessa, possiamo andare a vedere quali siano i cibi più indicati contro le allergie primaverili, così come segnalati su Marie Claire da parte della dottoressa Mazzoni, esperta nutrizionista, a cominciare dal miele.

DIETA CONTRO LE ALLERGIE PRIMAVERILI: DAL MIELE AL SALMONE

In particolare quello non lavorato, quindi non industriale, contiene delle piccole quantità di polline d’api che possono stimolare il sistema immunitario durante questo periodo. Va assunto a temperatura ambiente (il calore lo rovina) e costantemente nei giorni. Un altro prodotto, forse insospettabile per quanto riguarda il contrasto alle allergie, è l’ananas, gustoso frutto esotico che viene più associato solitamente al Natale che alla primavera, eppure al suo interno troviamo la bromelina, un enzima molto importante in quanto riduce irritazione e infiammazione, bloccando quindi alcuni classici sintomi delle allergie primaverili come ad esempio il prurito agli occhi di cui sopra.

Anche il salmone dovrebbe far parte della dieta contro le allergie primaverili. Si tratta di un pesce storicamente molto grasso, che contiene omega-3, che permettono di ridurre l’infiammazione e che aiutano anche la funzione immunitaria: indicati anche sardine e sgombri. Le cipolle rosse sono un altro elemento da inserire in lista in quanto ricche di quercetina che ha un interessante effetto antistaminico. La quercetina si trova anche nei broccoli e nelle mele, che sono altri due prodotti decisamente “anti allergici”.

DIETA CONTRO LE ALLERGIE PRIMAVERILI: DAGLI AGRUMI ALLO ZENZERO

Attenzione anche agli agrumi, che sono ricchi tipicamente di vitamina C e che permettono di rendere i sintomi infiammatori delle allergie più lievi. Secondo gli studi assumere limone, ma anche arance e pompelmi, rendono meno irritate le vie respiratorie superiori. La curcuma e lo zenzero sono assolutamente consigliati, entrambi considerati antiinfiammatori, con il secondo che è anche antiossidante. Se aveste del tè all’ortica in casa è un altro prodotto molto indicato contro le allergie, viste le proprietà antistaminiche di questa pianta.

Infine l’aglio che è ricco di prebiotici e antiossidanti e che rappresenta un’ottima barriera contro le istamine. Questi sono quindi nove elementi che potrebbero aiutarvi a stare meglio qualora soffriste di allergie stagionali. Ovviamente non possono andare a sostituire gli antistaminici, soprattutto nei casi più gravi, ma un lavoro a tenaglia del medicinale più questi prodotti, può senza dubbio aiutare a ridurre in maniera importante tutti i fastidiosi sintomi che si verificano in questo periodo: una persona allergica dovrebbe sempre averli in casa, soprattutto in primavera e in estate.