Dieta del caldo, cos’è?/ Prof Sorrentino: “Ecco 3 piatti perfetti per questo periodo”

A Morning News il professor Nicola Sorrentino, autorevole dietologo che ha parlato della sua dieta del caldo, l’alimentazione salutare perfetta per questo periodo di temperature torride: “I consigli sono i soliti – ha attaccato il prof Sorrentino in diretta tv su Canale 5 – non uscire di casa, tenere le tapparelle abbassate, fare un po’ di corrente, bagnarsi polsi e testa, evitare di fare attività fisica”. Ma non solo: “L’alimentazione ci può aiutare tantissimo, la regola principale è l’acqua, è la prima cosa, e non significa solo ciò che beviamo ma anche quello che mangiamo, frutta e verdura sono ricche di acqua, circa il 90 per cento, ci sono tante persone che non riescono a bere quindi consigliamo a queste persone di fare diventare le acque aromatizzate”. Quindi il prof Sorrentino ha proseguito: “Ci dobbiamo sforzare, anziani e bimbi non hanno lo stimolo della seta, dobbiamo tenere la nostra bottiglietta d’acqua sempre pronta. Dobbiamo introdurre un millimetro di acqua per ogni caloria che produciamo e in questo peridoo dobbiamo duplicare la quantità di acqua, ma evitiamo bibite zuccherate e troppo fredde perchè possono causare congestione mentre va benissimo l’acqua con gli aromi… zenzero e vaniglia, qualsiasi aroma che ci piace”.

DIETA DEL CALDO, PROF SORRENTINO: “EVITATE FRITTI E COTTURE ELABORATE”

In merito agli alimenti da introdurre nella nostra dieta con il caldo: “Evitare cotture elaborate, fritte e soffritti, meglio cibi freddi, il cous cous è un cereale integrale di facile digestione, dentro ci sono verdure di ogni genere che sono fondamentali in quanto ricche di tutto ciò che ci serve per stare bene, con olio extravergine di oliva crudo, è un piatto importantissimo, evitiamo alimenti di origini animale molto cotti che causano una digestione laboriosa”.

“Poi insalata di arancia e finocchi – altro piatto della dieta del caldo – le verdue a foglia verde un po’ amarognole e tutti gli alimenti come agrumi aciduli, fanno sentire un po’ meno il caldo, ci permettono di stare meglio. L’insalata di finocchi con arance e olio extravergine sono perfetti. Facciamo attenzione al sale, anche se in questo periodo possiamo permetterci un pochino di sale in più vista l’eccessiva sudorazione”. infine l’ultimo piatto: “L’insalata di cetrioli, yogurt e mentuccia il terzo piatto”.

