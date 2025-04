Esiste una dieta per tenere in salute il nostro cervello? La risposta è assolutamente affermativa ed è precisamente la Mind Diet, che possiamo tradurre in dieta per la mente. Come vi ricordiamo spesso e volentieri dal cibo che ingeriamo deriva la salute del nostro organismo, compreso l’apparato cognitivo. E’ quindi fondamentale sapere quali sono quei prodotti che fanno meglio alla nostra mente e quali invece quelli che sarebbe meglio evitare.

Un altro nostro leit motiv è quello di evitare il fai da te di conseguenza se dopo aver letto questo articolo sarete invogliati ad iniziare una dieta “salva cervello”, è sempre bene rivolgersi ad un medico specialista che in base alle vostre esigenze, patologie e caratteristiche fisiche vi prescriverà il piano alimentare più adatto a voi.

La Mind Diet, come riferisce il quotidiano Il Giornale citando HealthLine, è una dieta che unisce il meglio della Dieta Mediterranea, universalmente riconosciuta come la migliore al mondo, alla Dash, che è invece il regime alimentare contro l’ipertensione, e per molti addetti ai lavori è considerata fra le migliori in assoluto.

Di fatto mixa il meglio delle due diete, andando a fare leva su quei prodotti che secondo la scienza sono perfetti per curare al meglio il nostro cervello.

Ma vediamoli questi alimenti, a cominciare dalla frutta secca, spesso e volentieri presenti nei regimi alimentari equilibrati, in quanto ricche di proteine, nutrienti e grassi sani che fanno molto bene al nostro sistema nervoso. Un altro must per i dietologi sono le verdure a foglia larga e verde, come ad esempio gli spinaci, ma anche i broccoli, il cavolo nero e quello riccio, che sono ricchi in particolare di vitamina K.

DIETA DEL CERVELLO, GLI ALIMENTI ASSOLUTAMENTE CONSIGLIATI

Molto bene anche i frutti di bosco, che sono storicamente degli antiossidanti grazie alla presenza al loro interno dei flavonoidi, dai molteplici effetti benefici. L’olio d’oliva è un altro degli alimenti che non dovrebbe mai mancare sulle nostre cardine, nonché uno dei grandi simboli della dieta mediterranea. Bene anche i cereali integrali, e anche la pasta è sempre meglio cucinarla integrale, così come il riso.

Non manca il pesce, a cominciare da tonno, sgombro, sardine, salmone e trote, che sono ricchi di grassi buoni, come gli omega-3, ma attenzione a non consumarli troppo perchè spesso e volentieri contengono sostanze nocive derivanti dai mari inquinanti e dai farmaci utilizzati negli allevamenti.

Ma ci sono alimenti che la Mind Diet invece rigetta? La risposta anche in questo caso è affermativo, a cominciare dai formaggi, dal burro così come dalla margarina.

No anche ai cibi fritti, ma anche alle carni rosse, alimento quest’ultimo che si consiglia sempre di consumare con moderazione, in particolare il manzo e il maiale. Infine, meglio evitare di consumare troppo formaggio nonché i dolci, indipendentemente che siano industriali o artigianali, visto che troppo ricchi di zucchero e altre sostanze (a volte chimiche) che nuocono alla nostra salute e in particolare al cervello.

DIETA DEL CERVELLO, QUALI CIBI E’ MEGLIO EVITARE

Al loro interno si trovano infatti in particolare i grassi “cattivi”, quelli saturi, che sono associati a delle malattie cardiache ma anche all’Alzheimer. Il consiglio è comunque quello di non eliminarli del tutto, ma di limitare il loro impiego, perchè come si ripete spesso e volentieri in medicina, è l’abuso che fa male, ma non il loro uso.

Infine va precisato che stando all’ateneo Harvard, in questi giorni al centro di una polemica con Trump, così come non esistono pillole magiche per prevenire il declino cognitivo, non abbiamo prodotti alimentari in grado di garantire che il cervello resti attivo negli anni. A riguardo è sempre buona cosa cibarsi di verdura, frutta, legumi e cereali integrali, limitando il più possibile le proteine animali, ma soprattutto gli zuccheri e il sale.