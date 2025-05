Quale dieta verrà seguita durante il Conclave che inizierà ufficialmente domani? Cosa mangeranno i cardinali nella delicata fase in cui saranno chiamati ad eleggere il nuovo Papa? Stando a quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero il menù dei 133 porporati chiamati ad individuare il nuovo Santo Padre sarà ovviamente sobrio, sia per questioni prettamente salutari, sia per via dell’impegno importante a cui saranno chiamati gli stessi.

Il quotidiano parla di una dieta studiata ad hoc, in ogni suo dettaglio, tenendo conto ovviamente anche delle intolleranze alimentari dei 133 presenti, nonché dei loro problemi di salute eventuali, a cominciare ad esempio da diabete, celiachia, intolleranze varie e via discorrendo. La prima cosa da sapere che a sovrintendere la preparazione dei pasti saranno le suore Figlie della Carità di San Vincenzo De’ Paoli e gli alimenti saranno preparati in quel di Santa Marta, con un menù che deve essere comunque ancora confermato. Il Messaggero riferisce in ogni caso di un inizio dei pasti con una colazione al mattino presto, che sia molto leggera, quindi caffè, te, con l’aggiunta di un po’ di pane e marmellata.

DIETA DEL CONCLAVE, UN POSSIBILE MENU’

Si passerà quindi al pranzo, che sarà il pasto principale della giornata e che proprio per questo sarà completo. Sarà infatti composto da un primo, un secondo, poi il contorno e per finire la frutta. Infine la cena, che sarà decisamente più semplice, quindi un primo, molto probabilmente una ministra, un brodo o comunque qualcosa di leggero, o eventualmente un secondo, magari del pesce, anche per favorire il miglior utilizzo delle capacità cognitive.

Verranno sicuramente evitati dei pasti troppo elaborati, in favore invece di portate semplici come ad esempio pesce al forno, carni bianche, ma anche verdure grigliate, riso e pasta piuttosto “comuni” e l’immancabile verdura e frutta di stagione. E da bere? Acqua e anche il vino per chi lo vorrà, ma non dovrebbe esserci superalcolici, che potrebbero annebbiare i pensieri.

DIETA DEL CONCLAVE, DOMANI LA PRIMA CENA

La dieta del Conclave scatterà nel pomeriggio di domani, mercoledì 7 maggio, attorno alle ore 16:30, quando i 133 cardinali entreranno nella Cappella Sistina, lasciando all’esterno il telefono e altri contatti e lo stesso dovranno fare quelle porche persone che avranno accesso al luogo che sarà il centro del mondo per le prossime ore, a cominciare dai cuochi che prepareranno i pasti, così come le persone che faranno le pulizie e via discorrendo.

Una situazione quindi quasi di totale clausura e anche il cibo sarà attentamente controllato evitando delle contaminazioni esterne. La cosa certa è che i prodotti cucinati saranno di assoluta qualità, cercando di essere nel contempo salutari ma anche energici, visto l’importante compito a cui saranno chiamati i 133 cardinali. Saranno degli alimenti tipici della dieta Mediterranea, prodotti freschi, di stagione, mentre assolutamente bannati i cibi superlavorati o eccessivamente zuccherati e salati.