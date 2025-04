Questa sera la trasmissione ‘Le Iene presentano…‘ si concentrerà sul tema della salute, parlando – tra le altre cose – anche della dieta del digiuno intermittente che negli ultimi anni ha attirato l’attenzione di decine e decine di vip al punto da diventare una vera e propria moda: tra i nomi più noti che hanno pubblicizzato – parlandone in modo quasi sempre ed esclusivamente positivo – questa dieta ci sono Matteo Renzi e Fiorello (ospiti dello studio di Italia 1), ma anche Elon Musk e Rishi Sunak; mentre tra i detrattori si cita soprattutto lo scienziato Valter Longo che ha messo a punto la sua personalissima versione della dieta del digiuno intermittente che ne risolverebbe le principali controindicazioni.

Partendo dal principio, è bene spiegare innanzitutto che – esattamente come il nome lascia intuire – la dieta del digiuno intermittente è un regime alimentare nel quale il soggetto alterna i pasti a diverse ore di digiuno: la formula più diffusa è sicuramente quella che prevede 8 ore in cui si può mangiare e le restanti 16 di digiuno assoluto; ma esistono anche formule settimanali come la 5/2 che prevede cinque giorni di ‘libertà’ e due di restrizione calorica.

I benefici della dieta del digiuno intermittente sono – secondo i sostenitori di questo regime alimentare – numerosi e partono dall’ovvia perdita di peso (legata al fatto che i grassi non si accumulano nell’organismo, ma vengono scomposti in acidi grassi e glicerolo utili per ottenere energia nel periodo di restrizione), arrivando fino alla promessa di rallentare l’invecchiamento prevenendo le malattie cardiovascolari e quelle legate all’anzianità

Dieta del digiuno intermittente: quasi sono le controindicazioni e il parere del dottor Valter Longo

Insomma, l’idea alla base della dieta del digiuno intermittente è quello di alternate pasti e digiuno con benefici piuttosto importanti per l’organismo: questi ultimi – però – apparentemente solo sulla carta perché un recente studio condotto dall’American Heart Association ha rilevato che su un campione di 20mila persone questo regime alimentare avrebbe aumentato esponenzialmente il rischio di morte, infarto e ictus; con un’incidenza particolarmente elevata per chi soffriva di tumori o altri problemi di salute.

Risultati – quelli dello studio sulla dieta del digiuno intermittente – che non hanno stupito particolarmente il dottor Valter Longo, intervistato dal Fatto Quotidiano lo scorso anno ed è proprio qui che entra in gioco la sua versione chiamata ‘dieta mima digiuno’ o ‘della longevità’: l’idea alla base è grosso modo la stessa, salvo per il fatto che alle 16 ore di digiuno ne sostituisce 12 evitando – così – di saltare i pasti se non durante la notte (anticipando la cena o tardando la colazione e il pranzo); con i medesimi benefici promessi dalla dieta del digiuno intermittente.