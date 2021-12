Dieta di Natale/ Come rimettersi in forma tra Santo Stefano e Capodanno: i consigli

Le feste, come da tradizione, contribuiscono a fare mettere su ai più golosi qualche chilo di troppo: in molti, dunque, si stanno chiedendo quale dieta possono seguire per rimettersi in forma dopo Natale 2021. È una vera e propria corsa contro il tempo, dato che tra Santo Stefano e Capodanno ci sono soltanto tre giorni di distanza, ma è possibile seguire qualche consiglio per stare meglio prima di tornare nuovamente a tavola per gustarsi le prelibatezza preferite.

Se in questo 27 dicembre 2021 vi siete svegliati appesantiti, dunque, è il momento di seguire un iter depurativo capace di porre rimedio alle abbuffate di questi giorni. Partiamo, però, dalle basi. Le parole d’ordine per riprendere fiato dopo Natale sono due: idratazione e attività fisica. Innanzitutto bere tanta acqua minerale e all’occorrenza tisane ristoratrici, può essere utile a disintossicarsi. Dopo le feste gli organi più affaticati saranno sicuramente fegato e reni. Inoltre, alla dieta va affiancata ad una corretta attività motoria: una corretta andrà bene! I cibi delle festività sono infatti spesso ricchi di carboidrati, grassi, sodio e zuccheri semplici, che contribuiscono all’aumento della massa grassa.

Dieta di Natale: cosa mangiare per rimettersi in forma

Adesso, però, andiamo al clou della dieta di Natale 2021. Quali cibi può essere utile mangiare per rimettersi in forma dopo le festività, consapevoli del fatto che tra qualche giorno si incorrerà in altre abbuffate? Per riequilibrare l’organismo, come consigliano i nutrizionisti, è importante consumare pasti ricchi di antiossidanti, depurativi e antinfiammatori. Frutta e verdura in primis.

Per quanto riguarda la frutta, dovreste mangiarne a volontà in questi tre giorni. Quella ricca di vitamina C, come l’arancia e i kiwi, è maggiormente consigliata, dato che contribuisce sia alla purificazione dell’organismo sia al rafforzamento delle difese immunitarie. Via libera anche alle verdure: broccoli, cavolo, verza, carciofi e tante altre. Esse sono ricche di proprietà nutritive capaci di dare benefici all’organismo. Un valido alleato sarà anche il finocchio, che riesce a sgonfiare velocemente lo stomaco. Infine, non dimenticate lo zenzero, che regola la quantità di zuccheri nel sangue e migliora la digestione.

