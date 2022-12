Dieta di Natale/ Consigli per non ingrassare ed essere in forma anche a Capodanno

Natale è alle porte e molti di noi hanno già esagerato con panettone, pandoro, dolcetti e leccornie prima ancora del pranzo con i parenti! Restare in forma durante le festività sembra impossibile, eppure qualche trucchetto per una dieta semplice da seguire esiste e noi ve lo consigliamo volentieri. Evitare di “abbuffarci” tra Natale e Santo Stefano fa bene non soltanto alla nostra salute fisica ma anche alla nostra mente, che si sentirà meno lenta e appesantita dopo la fine delle feste, pronta ad accogliere il Capodanno e il 2023 piena di energia e buoni propositi.

Il primo consiglio in tema dieta che vi diamo è quello di non coricarvi per un pisolino subito dopo il pranzo di Natale, e neanche di accasciarvi sul divano a guardare la televisione. La cosa migliore che potete fare è invece coprirvi bene e andare a fare una bella passeggiata, meglio ancora se in compagnia di parenti, amici e coinvolgendo anche i bambini. La passeggiata farà bene non solo alla vostra digestione ma anche al vostro umore, perché a Natale le strade sono silenziose, tranquille, e si può respirare l’aria frizzantina senza l’inquinamento del solito traffico. Insomma, un vero toccasana da ogni punto di vista, che vi farà tornare a casa pronti per affrontare la cena con l’umore più alto e un appetito migliore.

Dieta di Natale, come mantenersi in forma: suggerimenti veloci e facili

Dieta di Natale per superare indenni anche Santo Stefano e arrivare a Capodanno senza chili di troppo, i nostri suggerimenti non sono ancora finiti! Per non appesantirvi troppo durante le feste e per non avere paura di pesarvi dopo la festa dell’Epifania, potete scegliere di cucinare i piatti per il pranzo e la cena utilizzando farine poco raffinate, come quella di tipo 1, e per i dolci potete optare per esempio sulla farina di riso o di mandorla. Occhio anche alla quantità di zuccheri: se non potete fare nulla per cambiare i panettoni e i pandori industriali, quando preparate voi i dolci potete provare a sostituire il burro con l’olio e ridurre la quantità di zucchero, rimpiazzandolo magari con quello di cocco. Il sapore sarà sempre lo stesso, ma il vostro peso ne beneficerà!

Tra Natale e Santo Stefano, fino a Capodanno e poi all’Epifania, ricordate di bere molto. Per una dieta natalizia semplice e veloce potere bere tisane calde e depurative, come quella al tarassaco, al finocchio o alla bardana, ma anche alla betulla, cardo mariano, ortica e carciofo. Si possono trovare facilmente al supermercato oppure nelle erboristerie e vi aiuteranno a superare le feste senza lo stress dei chili di troppo!











