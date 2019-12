DIETA DI NATALE E CAPODANNO/ Tre giorni di fuoco per dimagrire dopo S. Stefano

Siete reduci da un’attività intensa a tavola e volete recuperare il tempo perso (e i kg messi) con una dieta? Intendiamoci subito: parlare di “attività intensa” equivale ad utilizzare un gioco di parole, un eufemismo molto eufemistico, per riferirci alle mangiate cui avete dato libero sfogo tra vigilia, pranzo di Natale e, chissà, forse anche oggi a Santo Stefano. Se in questo 26 dicembre 2019 vi siete svegliati appesantiti, con la pancia a dir poco gonfia, desiderosi di mangiare in compagnia dei vostri parenti ma anche consapevoli che di spazio nel vostro stomaco ne è rimasto ben poco, allora significa che il prossimo passo da fare per voi è quello di mettere in conto la possibilità di una dieta depurativa, dove depurativa sta per “capace di porre rimedio alle abbuffate di questi giorni”.

DIETA DI NATALE E CAPODANNO: TRE GIORNI DI FUOCO PER DIMAGRIRE…

Il piano d’azione è chiaro e può svilupparsi in un arco temporale di tre giorni. Il primo giorno prevede una scorpacciata di frutta: dovrete mangiarne per 700 grammi. Colazione e pranzo in solitaria: a cena accompagnate anche un bicchiere di latte con un paio di fette biscottate. Il secondo giorno l’obiettivo delle kcal raggiunge quota 850: si comincia con un tè a colazione da condire con un cucchiaino di zucchero e da “inzuppare” con due fette biscottate sulle quali spalmare un cucchiaino di marmellata. A pranzo proseguite con una scatoletta di tonno all’olio di oliva sgocciolato da 80 grammi, oppure un uovo con due bianchi, oppure 80 grammi di formaggio light, o un hamburger da 100 grammi, le alternative non mancano. Per cena pesce o una fettina di pollo/tachino da 130 grammi. Il tutto accompagnato da verdure e 30 grammi di pane. Lo stesso menù, con le varianti del caso, è valido per il terzo giorno. Ricordate però di consultare il medico curante prima di dare inizio a questa dieta, soprattutto se soffrite di diabete o altre patologie importanti. Tre giorni, dicevamo, tre giorni nella speranza che dopo Capodanno non dobbiate ricominciare tutto di nuovo daccapo…

