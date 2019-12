Dieta di Natale/ Rimettersi in forma dopo S.Stefano, prima del cenone di Capodanno

In molti si staranno chiedendo come rimettersi in forma dopo Santo Stefano in attesa del cenone di Capodanno. La dieta di Natale ci permette infatti di vivere alcuni giorni detox per cercare di poter arrivare sereni al momento di sedersi in tavola per l’ultimo giorno di questo 2019 quando la tradizione sarà nuovamente protagonista. Va specificato che sacrificarsi in questi giorni non è il segreto per dimagrire, visto che come recita un antico detto non si dimagrisce per quello che si mangia tra Natale e Capodanno, ma per quanto invece si andrà a mettere in tavola da Capodanno a Natale. Rimane comunque interessante avere delle linee guida che ci porteranno ad arrivare al 31 senza troppi sensi di colpa per poter soddisfare le papille gustative con zampone, cotechino, panettone, pandoro e altri dolci tipici di questo periodo.

Dieta di Natale, cosa mangiare per dimagrire?

Il regime alimentare della dieta di Natale, che ci porterà dal giorno di Santo Stefano a Capodanno, ha dei principi decisamente detox. In questi giorni in molti si saranno dati da fare a tavola, quindi ora più che pensare a un progetto a lungo termine si lavorerà sul mangiare alimenti che possano alleggerire il nostro organismo. Per questo diventa importante il ruolo recitato dalle verdure, in grado di abbassare il livello di glicemia nel nostro sangue e anche di contrastare i valori del colesterolo ovviamente in crescita anche in chi non ha problemi di salute in questo senso. Anche perché chi segue un determinato tipo di alimentazione per difficoltà legate a glicemia e colesterolo avrà stabilito già con il suo medico curante cosa mangiare e cosa evitare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA