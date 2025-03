Una rinascita mentale ma anche fisica. Negli anni Noemi è cambiata molto, mostrandosi profondamente dimagrita. Un cambiamento che non è passato inosservato agli occhi dei fan, che hanno notato la forma fisica smagliante della cantante romana, che è apparsa però rinata anche dal punto di vista psicologico, con una luce nuova negli occhi e tante nuove consapevolezze.

Un percorso di cambiamento importante quello messo in atto dall’artista classe 1982, che ha mostrato la giovane a volersi più bene: oggi, infatti, oltre a piacersi di più, si riconosce anche in sé stessa. Per Noemi è arrivata una vera e propria metamorfosi che non l’ha portata solamente a perdere peso ma anche a cambiare punto di vista, modo di vedere sé stessa e la vita. Dunque un percorso che l’ha fatta cambiare profondamente, scandito da un ritmo naturale: tutto è stato come un fluire in maniera spontanea, senza forzature e senza cambi netti.

Dieta di Noemi: l’importante ruolo della nutrizionista Monica Germani

Ad aiutare Noemi in quello che è stato il suo percorso è stata la nutrizionista Monica Germani. Parlando con Vanity Fair, ha spiegato: “È stata subito una paziente ideale perché si è lasciata guidare senza focalizzarsi solo sull’aspetto estetico”. La cantante romana è stata brava, secondo la nutrizionista che l’ha seguita, perché ha compreso che doveva darsi i giusti tempi, senza forzare il processo: “Ha curato il corpo rispettando madre natura” ha spiegato la professionista. Dunque, il percorso che ha portato Noemi a dimagrire è stato naturale e per nulla forzato. Questo è stato il suo punto di forza.

Dieta di Noemi: come ha fatto la cantante a dimagrire

La dieta di Noemi l’ha cambiata profondamente. L’aspetto nutrizionale, come spiegato dalla nutrizionista Monica Germani, è stato curato con il tempo. La cantante ha cambiato il suo rapporto con il cibo. Una dieta bilanciata ma senza restrizioni, ha spiegato la professionista che l’ha seguita passo dopo passo. Noemi ha imparato a mangiar bene, senza vedere i propri pasti come tristi e senza privarsi di nulla.