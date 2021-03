Dieta di Noemi, metodo Tabata/ “I segreti per perdere 15 chili”

Bellissima come il sole Noemi oggi sarà nel salotto di Mara Venier e chissà che non le sveli qualcuno dei suoi trucchi per perdere peso, la sua Meta Experience fatta prima di Sanremo 2021 e che le ha permesso di mostrarsi con la sua nuova linea all’Ariston. Ad alzare il velo sui trucchi e i segreti per perdere peso è la sua nutrizionista, la mamma di questa META Experience un vero e proprio protocollo di dimagrimento che passa dalla rieducazione e dal benessere psicofisico. Monica Germani, la dietista e nutrizionista, si è raccontata a Ilfattoquotidiano.it svelando i segreti della dieta di Noemi che in quest’ultimo anno ha perso 15 chili (alcuni dicono anche 20) grazie ad un regime alimentare corretto ed equilibrato e a tanta attività fisica. Allo stesso giornale, la Germani spiega che nel percorso di Noemi ci sono state pause per respirare ma che tutto è andato avanti a gonfie vele: “I chili persi sono quelli dichiarati da Noemi. Nel corso dell’anno ci siamo prese delle piccole pause di mantenimento transitorio per “respirare”. Non dimentichiamoci che siamo esseri umani”.

Meta Experience, dieta di Noemi, cos’è e come funziona?

Alla base del dimagrimento e della dieta di Noemi non c’è solo un sano regime alimentare, dettato anche da un’analisi del suo DNA, ma anche tanto movimento che viene scelto con il paziente secondo la Germani: “Si sceglie in relazione ai suoi desideri e propensione. Si sceglie il movimento che apporti benessere, non deve essere un peso o una costrizione. Lei si è appassionata a questo metodo”. Riguardo alle polemiche che hanno investito Noemi rea di essersi “piegata” al volere e ai prototipi della società, lei commenta: “Ha lanciato un messaggio positivo anti-stigma, che alcuni invece hanno travisato. Non “bisogna essere magri per avere successo“… Il suo corpo precedente rivelava la sua vita, il suo vissuto. È una donna nuova e lo comunica, come ognuno di noi con il corpo e non è uno stereotipo”.

