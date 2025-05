La dieta di Rafa Nadal, superstar del tennis che ha appeso le racchette al chiodo dopo una carriera straordinaria, è senza dubbio una delle più invidiate. A 38 anni, infatti, mostra una forma fisica assolutamente incredibile, e ciò è merito non soltanto dell’allenamento (e di una questione genetica), ma anche della dieta: il cibo che mette in tavola ogni giorno la star spagnola della racchetta e della pallina.

Rafa Nadal, addio al tennis/ Adesso è finita davvero: un saluto tardivo non cancella la tua grandezza

A trattare la questione è il portale Cook del Corriere della Sera, che sottolinea come Rafa Nadal abbia deciso di variare la sua alimentazione nel corso del tempo, e anche per questo è riuscito a preservare un fisico super atletico dopo 20 anni di successi e 14 Roland Garros vinti. Eppure, anni fa l’alimentazione del maiorchino non era così, visto che, come raccontato da Janko Tipsarevic in televisione, lo spagnolo era solito cibarsi con un barattolo di Nutella al giorno e ben tre litri di Coca-Cola, un consumo alimentare che ovviamente non può che essere considerato dannoso.

Rafa Nadal si ritira/ Bertolucci: "Grande campione e personaggio, ci mancherà tantissimo" (esclusiva)

Sia chiaro, la crema spalmabile alla nocciola è super gustosa, e la Coca-Cola è molto buona, ma a lungo andare un’alimentazione di questo tipo può mettere in crisi anche il miglior fisico al mondo, oltre alle varie problematiche che potrebbero subentrare. Ma non finisce qui, perché il buon Nadal aveva anche il vizio del fumo: fumava sigarette, altro comportamento che ovviamente non sembra essere consono con quello di un atleta.

Da 20 anni a questa parte, fortunatamente, si è fatto molto per quanto riguarda la comunicazione alimentare e la diffusione di una dieta sana ed equilibrata, e le persone hanno preso maggiore consapevolezza di quali siano i rischi legati a un’alimentazione con cibo non adeguato, spesso e volentieri spazzatura, ultraprocessato e ricco di zuccheri e grassi.

Rafa Nadal si ritira/ L'annuncio via social: adesso si sta davvero chiudendo un'era (oggi 10 ottobre 2024)

DIETA DI RAFA NADAL, LA CONVERSIONE NEL 2022

È così avvenuta una sorta di conversione in Rafa Nadal, come lo stesso raccontava durante un’intervista tre anni fa, nel 2022, quando spiegò quanto fosse diventato consapevole che “prendersi cura del proprio corpo sia vitale”. Uno stile di vita sano che va al di là dello sport, visto che vivere in maniera salutare deve essere un diktat per tutte le persone: “La salute e la vitalità sono necessarie per essere felici”, aggiungeva.

Ad aiutarlo in questo percorso anche delle figure specializzate, ricorda Cook del Corriere della Sera, a cominciare da Gemma Bes, nutrizionista affermata, ma anche Nuria Granados, altro nutrizionista molto noto in Spagna, già medico della squadra del Maiorca, la città d’origine della star della racchetta.

Per la dottoressa Granados, come raccontava durante un’intervista del 2023, non serve un radicale cambio di vita, ma piuttosto è importante “apportare degli aggiustamenti”, sostituire determinati alimenti con altri che comunque ti piacciono ma che sono più salubri in quanto più nutrienti, senza dimenticarsi delle quantità. “Non costa nulla accettare i cambiamenti”, ricordava.

DIETA DI RAFA NADAL, IL PIANO ALIMENTARE DELLO SPAGNOLO

Ma alla fine, cosa mangia oggi Rafa Nadal? Prima di una partita veniva aumentato l’apporto di carboidrati, mentre le proteine, i grassi e le fibre venivano ridotti. C’era poi il consumo di barrette di cereali per migliorare il suo fabbisogno nutrizionale, e nella dieta erano previste anche bevande apposite per lo sport, integratori specifici e frullati.

Nella dieta di Nadal sono presenti anche il pesce, uno degli alimenti che i medici specialisti consigliano maggiormente (dovremmo mangiarlo tutti due o tre volte a settimana), ma anche la frutta, la verdura, così come le olive, le noci e il riso, eliminando invece formaggi, carne e salsicce. Rafa Nadal si concede comunque anche un piccolo sgarro, ovvero del cioccolato, che in ogni caso, se introdotto in quantità moderate, non fa male, soprattutto se fondente.