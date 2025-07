L'aperitivo e la dieta si conciliano o è vietato fare l'happy hour si è a stecchetto? Ecco che cosa consiglia di fare la dietista

L’aperitivo si può coniugare con la dieta? E’ quello che si è domandato il portale Elle ricordando l’amore smodato degli italiani verso l’after hour. Sono moltissimi coloro per cui l’aperitivo è un must, un evento che oltre ad essere occasione per gustare un buon cibo e bere magari uno spritz, un cocktail o un bel bicchiere di prosecco/vino bianco, è anche un modo per socializzare per incontrarsi con amici, parenti, colleghi di lavoro ma anche estranei presenti nello stesso locale. Secondo una recente inchiesta realizzata da CGA by NIQ, più di 4 italiani su 10, precisamente il 43%, ha l’abitudine di fare l’aperitivo almeno una volta a settimana, un dato che ovviamente aumenta nel periodo primavera estate, grazie alla bella stagione, all’allungarsi della giornata e alla possibilità di godere degli spazi all’aperto di numerosi locali, fra bar, pub, ristoranti e discoteche.

L’aperitivo è praticato in particolare dai più giovani, soprattutto i 25-34enni, che sono quelli che escono di più e che hanno anche più disponibilità economiche rispetto ad esempio alla Generazione Z, e in particolare, quelli che abitano nelle grandi città. Ma torniamo alla domanda iniziale, come possiamo conciliare l’aperitivo con una eventuale dieta? E’ ben noto e risaputo come l’alcol sia nemico non soltanto di un piano alimentare sano ed equilibrato ma in generale del benessere fisico, ed inoltre, i vari stuzzichini come pizze, pizzette, focaccine e via discorrendo, non sono propriamente dei prodotti light.

DIETA E APERITIVO, VERDURE, AFFETTATI, FORMAGGI: COSA SI CONSIGLIA

Bisogna quindi utilizzare alcuni trucchi che permettono di conciliare l’after hour con chi vuole mangiare sano senza ingrassare, e a riguardo la dottoressa Tranchina, dietista di Doctolib.it, consiglia verdure crude croccanti, spesso e volentieri servite durante l’aperitivo come ad esempio carote, finocchi, sedano, che sono ricche di fibre ma che soprattutto permettono di sentirsi sazi. Bene anche verdure come i crauti, ma anche i cetriolini, che agiscono sul microbiota intestinale e che hanno un buon sapore, quindi garantendo un certo piacere al palato.

Per quanto riguarda invece gli affettati, meglio puntare su prodotti magri come ad esempio il tacchino e la bresaola, ma bene anche il pesce, come ad esempio il salmone affumicato o una tartare, che non appesantiscono, suggerisce ancora l’esperta. Ok anche ai formaggi, e anche in questo caso dobbiamo essere abili a individuare dei prodotti molto leggeri, come ad esempio la ricotta ma anche il caprino, i fiocchi di latte. L’esperta consiglia anche la crema di ceci, che può essere considerata una valida alternativa al formaggio, da spalmare sui crostini integrali, mentre per evitare di mangiare le patatine si può puntare sempre sui ceci, precisamente delle chips croccanti, che contengono molte proteine.



DIETA E APERITIVO, QUANTI HAPPY HOUR A SETTIMANA?

Semaforo verde anche per la frutta secca, che anche in questo caso riempiono e sono alimenti sani. Ovviamente chi sa che deve fare un aperitivo può cercare di programmare gli altri pasti, ricalibrando magari le calorie, e tenendosi più leggero magari a pranzo, di modo da poter sgarrare un po’ in quella particolare sera. L’importante è cercare sempre di equilibrare bene i nutrienti, e tenere comunque bene a mente che l’aperitivo è un momento di convivialità dove l’importante è stare assieme..

Ma quanti aperitivi si possono fare se si è a dieta? Non c’è un numero preciso, ma ovviamente se lo si fa per uno o due volte a settimana è senza dubbio più semplice gestire il tutto e integrarlo nel proprio piano alimentare. Se invece la frequenza dovesse aumentare, bisognerà cercare di fare ancora più attenzione a quello che mangiamo, ma in ogni caso con l’aiuto di un nutrizionista o comunque di un medico specialista, si può riuscire a programmare il tutto senza particolari patemi.