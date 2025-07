Dieta e microbiota, cos'è? Batteri, virus, funghi e protozoi presenti nel nostro apparato digerente: convivono con noi per proteggere il...

DIETA E MICROBIOTA, I CONSIGLI PER UN’ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA

Dieta e microbiota, qual è la relazione tra di loro e quali sono invece i consigli degli esperti per mantenere l’equilibrio di quei miliardi di microrganismo che ‘popolano’ il nostro intestino? Di questo e altri aspetti parlerà l’angolo dedicato all’alimentazione della nuova puntata di “Noos” (l’appuntamento è in prima serata su Rai 1, a partire dalle ore 21.25), condotta da Alberto Angela e che per l’occasione si avvarrà dei consigli e della consulenza della dottoressa Elisabetta Bernardi, specialista in Scienze dell’Alimentazione, oltre che biologa e nutrizionista, conosciuta non solo per la sua lunga esperienza nella comunicazione scientifica ma pure per diverse pubblicazioni sul tema. E, in attesa di ascoltare cosa dirà, possiamo dare un… antipasto parlando di dieta e microbiota.

Innanzitutto, prima di addentrarci nei consigli alimentari degli esperti per mantenere un buon equilibrio intestinale, parliamo di dieta e microbiota spiegando in cosa consista quest’ultimo: come sappiamo la prima riveste una funzione essenziale per conservare intatte le funzionalità del secondo e, come già sappiamo, è bene che nei nostri pasti siano presenti verdura, frutta e fibre, fondamentali per far proliferare questi batteri ‘benefici’, a dispetto invece di pranzi e cene a base di carni rosse, grassi saturi e zuccheri raffinati, responsabili di quelle fastidiose ‘disbiosi’ (ovvero gli squilibri). Ma cos’è il microbiota? In estrema sintesi esso rappresenta l’insieme di tutti quei microrganismi (che siano batteri, funghi e pure protozoi) che convivono nel nostro organismo senza danneggiarlo. Anzi.

MICROBIOTA, QUEI MICRORGANISMI CHE ‘CONVIVONO’ CON NOI E AIUTANO A…

Parlando di dieta e microbiota, e rifacendosi a quanto si spiega sul portale dell’Humanitas Gradenigo, pare che in ciascuno di noi siamo presenti oltre 100 trilioni di microrganismi, un numero persino nettamente superiore delle cellule che costituirebbero il nostro organismo. Esso sarebbe composto da un ‘filum’ di Bacteroidetes e Firmicutes, necessariamente in equilibrio tra loro affinché la flora intestinale resti sana. Una straordinaria varietà di microrganismi che vivono in simbiosi tra di loro e la cui funzione principale è di regolare la digestione e la fermentazione delle fibre. Ma non solo: il microbiota regola pure la risposta immunitaria e le funzioni endocrine, ha una funzione di ‘sintesi’ vitaminica e protegge il nostro corpo dalla proliferazione di patogeni.

Insomma, dieta e microbiota rappresentano una sorta di sistema biunivoco che si ‘alimenta’ a vicenda e con i benefici di uno che si riverberano sull’altra, e viceversa. Ma qual è l’alimentazione consigliata per la salute di questo ecosistema di miliardi di microrganismi e quali sono gli accorgimenti da tenere? Come spesso accade, una buona base di partenza è rappresentata dalla canonica dieta mediterranea, caratterizzata da livelli non eccessivi di grassi saturi e proteine animali, oltre a un ottimo carico di fibre.

A questo si aggiunge il suggerimento di non assumere integratori probiotici, a meno che non sia dietro una prescrizione medica, dato che si potrebbero avere effetti indesiderati; in una ideale guida alimentare alcuni esperti suggeriscono pure di eliminare per almeno una settimana gli elementi contenenti farina, prediligendo quelli con creali interi e ricchi di carboidrati complessi e non semplici, mangiando legumi e possibilmente non interi ma passati.

La verdura cruda all’inizio di ogni pasto non dovrebbe mancare, mentre la verdura cotta di stagione va bene per la cena; infine, evitare le bibite gassate e ricche di zuccheri e ridurre il consumo di carni rosse e bianche, oltre che di insaccati e formaggi. Insomma, per salvaguardare il proprio intestino è importante conoscerlo (anche mediante appositi test genetici per un esame approfondito del microbiota e del suo livello di funzionalità).