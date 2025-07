Perdere peso mangiando...cereali al cioccolato: la regola d'oro del personal trainer Victor Semper che fa discutere

La prova costume si avvicina e con lei anche le classiche domande che affollano la mente di chi vuole rimettersi in forma: qual è la colazione giusta per perdere peso (magari velocemente)? Quali alimenti velocizzano il metabolismo senza sacrificare il gusto e il piacere del buon cibo? E, domanda delle domande: è davvero necessario seguire una dieta perfetta per dimagrire?

Cosa fare in caso di contatto con una medusa: come gestire dolore e prurito

A smontare alcuni dei dogmi più diffusi nel mondo ci ha pensato Víctor Semper, personal trainer ed esperto in perdita di grasso. Il suo approccio, dichiaratamente non ortodosso, sta facendo discutere sui social: “Ho perso 7 kg con una colazione che nessun nutrizionista approverebbe”, ha ammesso sul suo seguitissimo canale Instagram. E sì, lo dice con la consapevolezza che nessun nutrizionista approverebbe la sua scelta.

Addio palestra! Ecco la camminata giapponese che ti fa dimagrire restando rilassato"

Una colazione “vietata” ma efficace

Niente avena integrale, né smoothies verdi o pancake ipocalorici. La mattina di Semper inizia con una abbondante tazza di cereali al cioccolato affogati nel latte. “Se faccio una colazione che mi piace, anche se all’apparenza non è super sana, mi aiuta a non avere quell’ansia da privazione”, ha spiegato il personal trainer.

“Non serve che ogni cosa che mangi sia sana al 100%, ma la maggior parte sì. Puoi continuare a perdere grasso: serve equilibrio, consapevolezza in ciò che mangi, e poi allenarsi con intensità in palestra“. Semper non nega che la sua sia una scelta discutibile dal punto di vista puramente nutrizionale, ma il punto secondo lui è un altro:

Epidemia Legionella: a Milano 1 morto e 6 contagi/ Bassetti: "Occhio all'acqua stagnante dei condizionatori"

“Per anni ho inseguito la dieta perfetta. Niente zuccheri, niente sgarri, niente piacere. Ma così facendo finivo per mollare tutto dopo poche settimane. Ho capito che l’unico piano alimentare che funziona davvero è quello che riesci a seguire nel tempo”.

Il concetto di equilibrio

La filosifia di Semper si basa su un concetto semplice quanto comunemente ignorato dai più: non è necessario mangiare sano sempre, a ogni pasto e tutti i giorni. L’importante è equilibrare gli “sgarri” con regimi dietetici sani.

È una posizione che per certi versi si allontana dai dettami più rigidi del mondo del fitness, ma che sta conquistando sempre più follower, desiderosi di perdere peso senza “soffrire” rinunciando al piacere del cibo (sì, anche di quello “spazzatura”, di tanto in tanto). Il messaggio di Semper è semplice: se si inizia la giornata con un alimento che ci dà la giusta motivazione, sarà più semplice seguire la dieta il resto della giornata.

Molti esperti, comunque, restano cauti. Inserire i cereali al cioccolato a colazione non è di per sé un problema, spiegano, ma bisogna guardare sempre al quadro complessivo: quantità, bilancio energetico e stile di vita. La chiave, anche per loro è la moderazione.