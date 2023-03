Dieta, ecco perchè in primavera è più facile/ Buon umore, frutta, vitamina D…

La primavera in arrivo potrebbe essere il momento migliore, se qualcuno volesse, per mettersi a dieta. Come sottolineato dal Corriere della Sera tramite il proprio sito, dimagrire è più facile in questa stagione in quanto le giornate più lunghe e soleggiate, soprattutto da fine mese quando ci sarà il cambio di ora, provocano delle modifiche importanti a corpo e cervello che possono facilitare la perdita di peso. Prima di tutto si ha meno fame, così come sottolineato da una ricerca pubblicata sull’European Journal of Clinical Nutrition: con l’aumentare della temperature diminuisce notoriamente la voglia di cibarsi, nel dettaglio circa 86 calorie al giorno in meno rispetto all’autunno, con una tendenza che prosegue anche in estate.

Il corpo vuole mantenersi fresco durante le stagioni calde e mangiare meno aiuta questa funzione. Nel contempo, si bruciano più calorie in primavera così come in estate, per l’esigenza di rinfrescarsi, ancor di più se si unisce anche un esercizio fisico, perfetto da associare ad una eventuale dieta. Come sottolinea il quotidiano di via Solferino, alcune persone, nei casi più estremi, tendono ad avere in inverno e autunno una sorta di depressione temporanea nota come disturbo affettivo stagionale o SAD che fa aumentare la voglia di carboidrati e quindi portare all’aumento di peso. Quando c’è bel tempo si tende invece ad essere di umore migliore, e solitamente si utilizzano meno i dolci come compensazione emotiva.

DIETA, IN PRIMAVERA E’ PIU’ FACILE: TE’ VERDE BEVANDA PERFETTA

E’ noto e risaputo, poi, che in primavera e d’estate si consumano più frutta e verdura, sia per via del fatto che si tratta delle due stagioni più ricche dell’anno, sia per i discorsi di cui sopra, la voglia di introitare meno calorie per mantenere il corpo al fresco e nel contempo, la necessità di assumere più liquidi.

C’è inoltre una correlazione fra una mancanza di vitamina D, detta anche vitamina del sole, e la resistenza all’insulina e l’obesità, anche se a riguardo sono necessari più studi. Infine nelle stagioni in arrivo aumenta la necessità di restare idratati e di assumere più liquidi. Il tè verde freddo è una delle bevande più consigliate per la presenza di catechina, associata ad una maggior combustione dei grassi, al controllo della fame e al dimagrimento. Bene anche centrifugati e/o frullati ma sempre con un occhio attento agli zuccheri.

