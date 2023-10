“Dieta fertilità? Non esiste ma alcuni alimenti aiutano”/ Cerusico: “Occhio a pasta, riso e pizza…”

A Uno Mattina si affronta il tema della fertilità alla luce del problema della denatalità che affligge l’Italia, e in studio vi era il professore Cerusico. Ci si è soffermati sui possibili cibi che favoriscono la fertilità e il medico ha subito messo in chiaro una cosa: “La cosa importante da dire è che non esiste in natura la dieta per la fertilità ma alcuni cibi possono aiutare la ricerca della fertilità e la fecondazione assistita. Ci sono ad esempio donne con l’endometriosi, che hanno problemi di insulina, ma tendenzialmente gli alimenti di cui mi sto occupando sono quelli che diminuiscono l’aumento dell’insulina e diminuiscono la glicemia. Gli alimenti pro glicemici e pro insulina sono pasta, riso e pizzo, non devono essere demonizzati ovviamente. La pasta, i biscotti, le fette biscottate sono tutti alimenti che aumentano glicemia e insulina e questo produce un’infiammazione silente di basso grado”.

Il professor Cerusico ha quindi proseguito parlando della fertilità: “Noi dobbiamo considerare tutti gli elementi come dei farmaci, noi abbiamo una farmacia interiore che possiamo utilizzare per il nostro benessere. Va bene un po’ di pasta, un po’ di riso e un po’ di pane, ma magari non nello stesso piatto, la matriciana con la scarpetta non va bene”. In studio a Uno Mattina anche l’andrologo Vincenzo Mirone che ha spiegato: “L’uomo è più portato all’iperproteico, dobbiamo insegnare ai giovani a mangiare frutta e verdura, la frutta colorata come cavoli e cavolfiori, cosa che i nostri ragazzi non mangiano, ma anche le patate. La fertilità è nel 50 per cento del maschio, lo spermatozoo è il testimonial della buona salute – ha aggiunto – non è solo una cellula che serve a fare i figli. Se c’è una sua caduta l’organismo non è in forma”.

DIETA DELLA FERTILITA’, CERUSICO: “FRUTTA SECCA, MIRTILLI, LAMPONI…”

Cerusico ha ripreso la parola: “La frutta secca, i mirtilli e i lamponi che contengono sostanze ossidanti, le uova… questa è un’alimentazione da seguire con attenzione, senza dimenticare il cereale, ma lo mettiamo ma con parsimonia, dobbiamo pensare a delle porzioni gourmet, un po’ più piccole”.

Sulla menopausa il prof Cerusico aggiunge e conclude: “E’ un momento di pausa in cui la donna si trova a pensare a se stessa e l’alimentazione è importante oltre all’attività motoria e all’assenza di sigaretta. Servono alimenti proteici, frutta e verdura oltre che il formaggio, bisogna sempre avere alimenti che controllano l’insulina”.

