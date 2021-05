Dieta Geppi Cucciari “Persi 10 kg”/ Il segreto? Proteine, sport e yoga

Se fino a qualche giorno fa sembrava ancora un argomento rovente il dimagrimento di Noemi, ecco che adesso l’attenzione di tutti si è spostata su Geppi Cucciari. Proprio lei che ha iniziato la sua carriera come comica parlando delle donne e di quelle un po’ in carne, alla fina ha segnato la sua svolta, non solo in tv, ma anche come donna visto che adesso sfoggia sui social, un fisico invidiabile e sodo, mostrandosi molto dimagrita. La dieta di Geppi Cucciari le ha permesso di perdere dieci chili seguendo un’alimentazione corretta fatta di 40 giorni rigidi fatti sono di proteine e verdure alle quali poi ha iniziato di nuovo ad aggiungere un po’ tutto tenendo fuori latticini e lieviti. All’alimentazione corretta ci ha unito anche lo sport, e quanto sport.

Geppi Cucciari/ "La dieta di Roberto Bolle? Mangia pesciolini essiccati"

Dieta Geppi Cucciari “Persi 10 kg” a suon di sport e proteine

La comica, conduttrice e attrice sarda ha rivelato di aver utilizzato questo periodo di stallo e di lockdown per dedicarsi molto all’attività sportiva sia in palestra (finché ha potuto) sia in casa scrivendo sui social: “Io resto a casa, rispetto le disposizioni, tonifico i glutei e il senso civico”. A far compagnia a Geppi Cucciari sono stati Zumba, yoga, pilates, CrossFit e il suo amato basket visto che lei sin da bambina pratica lo sport anche agonistico affacciandosi fino alla A2 con la Virtus Cagliari. Secondo quanto rivela Io Donna sembra che, la sua dieta sia soprattutto a base di verdure e di latte di soia e sicuramente anche i commenti che in queste ore stanno affollando i social tra chi la trova bellissima e chi, invece, come al solito, ha qualcosa da ridire.

