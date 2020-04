Dieta in quarantena/ Consigli e trucchi psicologici: ecco come non ingrassare in casa

Pubblicità

La vita in quarantena non è facile: il Coronavirus mette alla prova fisicamente, mentalmente ed emotivamente anche chi semplicemente è costretto in casa e il rischio di ingrassare è concreto, anche solo perché in questi giorni è più difficile la tentazione di mangiare “schifezze” mentre si guarda la televisione, mentre inevitabilmente fare sport per tenersi in forma è diventato più difficile, dunque la dieta è importante.

La CNN dedica un articolo ai consigli per una vita sana anche in quarantena, ricordando che l’obesità è un fattore di rischio pure per il Coronavirus: ad esempio, sotto i 60 anni raddoppia il rischio di dover essere ricoverati in ospedale tra chi contrae Covid-19. Un motivo in più per cercare di stare in forma. Nulla di drastico, che potrebbe avere effetti deprimenti in un periodo già difficile per tutti, ma alcuni consigli pratici per la dieta di una vita sana, che è importante a prescindere dal Coronavirus.

Si parte dall’organizzazione nel fare la spesa: comprare abbastanza frutta e verdura, possibilmente anche fresca, per puntare all’obiettivo delle cinque porzioni al giorno. Meloni e fragole sono perfetti per dessert senza troppi zuccheri, un’insalata di cavoli invece per soddisfare il bisogno di sali. I cavoli – come anche le carote – costano poco, durano per settimane e sono ricchi di nutrienti che aiutano il sistema immunitario.

DIETA IN QUARANTENA: I CONSIGLI CONTRO LO STRESS

Ci sono anche dei consigli psicologici per la dieta in tempo di quarantena da Coronavirus: ad esempio, mettere in bella vista nel frigorifero o in cucina i cibi più sani aiuta a consumarli di più. La fame può scatenarsi anche solo vedendo il cibo, per cui quelli a maggior rischio tentazione vanno “nascosti”. Una dieta sana potrebbe essere messa a rischio anche dallo stress, che in queste settimane potrebbe superare il livello di guardia più facilmente del solito per molteplici fattori, a maggior ragione se vi sono problemi di salute oppure lavoro legati alla pandemia.

Il consiglio dunque è quello di vivere il presente nel miglior modo possibile: fa bene alla mente, all’anima ma anche… alla pancia. Dedichiamo dunque tempo alle cose belle: il tramonto, un fiore, un pezzo di cioccolato o la risata di un bambino ci aiuteranno anche a mangiare meglio e conservare una dieta sana.

Per alleviare lo stress ci sono tanti metodi casalinghi: un bagno caldo, gustare una tazza di té nell’angolo più tranquillo della casa, chiamare un vecchio amico, fare esercizio. Anche fare del bene agli altri aiuta: dedicarsi (in sicurezza) al volontariato potrebbe essere un vero toccasana.

DIETA IN QUARANTENA: L’IMPORTANZA DI SONNO E MOVIMENTO

Altro aspetto molto importante per la qualità della vita in quarantena da Coronavirus è dormire bene: pure il sonno incide sulla dieta, perché l’insonnia ma anche oziare troppo possono causare un aumento dell’appetito, con tutto quello che ne consegue. Il consiglio dunque è quello di rispettare il più possibile anche in quarantena un ritmo regolare del sonno, senza andare a letto troppo tardi o svegliarsi a mezzogiorno (per chi può). Tra tutti i classici suggerimenti per dormire bene, ne spicca uno in questo periodo: niente notizie poco prima di andare a letto, rischiano di creare ansia e preoccupazioni.

Infine, naturalmente bisogna muoversi il più possibile: una vita in quarantena fa spendere molte meno energie rispetto a prima, qualunque fossero le vostre abitudini precedenti. Si sta di più al computer, alla televisione o davanti al cellulare e ciò fa consumare molte meno calorie nelle attività di routine, che spesso sono ancora più importanti dell’attività fisica vera e propria, che però in queste settimane deve intervenire proprio per supplire la mancanza di tutte le attività ordinarie.

Ad esempio: per ogni film, 20 minuti di attività come pulire, fare giardinaggio (per chi può), giocare o anche solo camminare mentre si chatta via Zoom con parenti o amici, spesso unico modo per socializzare in questo periodo. E anche nelle ore davanti al computer, fare spesso delle pause camminando per le varie stanze di casa.



