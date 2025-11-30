I consigli per la dieta in vista di Natale per evitare i chili di troppo: alcuni alleati naturali possono aiutare a ridurre l'appetito e il gonfiore

Il profumo del Natale inizia a farsi sentire nell’aria e le persone più attente alla dieta staranno già iniziando a preparare rigide tabelle nutrizionali per uscire dalle festività senza quei classici chiletti di troppo che siano soliti portarci dietro nei primi mesi dell’anno, ma la buona notizia per chi è attento alla linea è che qualche strappo – pur sempre moderato, naturalmente – può fare anche bene; specialmente se unito ai trucchi degli esperti per la dieta in vista di Natale, in particolare quelli del nutrizionista Ciro Vestita che ne ha parlato con AdnKronos Salute.

Partendo proprio dalla buona notizia alla quale facevamo riferimento poco fa, è lo stesso dottor Vestita a precisare che – indipendentemente dalla dieta -, se gli strappi alla dieta diventano troppi, finiscono (naturalmente) per rivelarsi dannosi: durante le festività, in ogni caso, qualche brindisi in compagnia – “in piccolissime dosi”, sottolinea l’esperto – può certamente scappare, perché “promuove il benessere (..) psicologico” rilasciando le famose “molecole della felicità”, ovvero le “endorfine”.

I consigli dell’esperto per la dieta in vista di Natale: gli alleati naturali che smorzano la fame e riducono l’appetito

Al di là dei brindisi e dei possibili – e lo ripetiamo, sempre con moderazione – strappi alla dieta, per affrontare al meglio le feste tenendo anche conto di quel necessario benessere psicologico richiamato dal dottor Vestita, non è necessario prepararsi rigidi piani alimentari: esistono, infatti, alcuni “alleati” naturali che possono ridurre le calorie assunte durante le giornate ed evitare i dannosi accumuli di grasso nel corpo.

Il primo alleato per la dite in vista di Natale – spiega il nutrizionista – sono le tisane a base di piante medicinali come “la malva, la melissa, la camomilla e il biancospino”, ma anche solo il tè verde: si tratta, infatti, di piante che “frenano la voglia di mangiare” resistendo una sensazione di sazietà che allevia il desiderio di finire quell’avanzo o mangiare quel salatino di troppo; ottenendo, peraltro, anche degli effetti positivi sulla salute visto che sono tutte depurative e disintossicanti.

Ancor più importante per chi vuole stare attento alla dieta, però, è il finocchio e in particolare quelli che vengono chiamati “cuori”, ovvero la parte centrale protetta dalle foglie esterne: secondo il dottor Vestita il consiglio migliore è quella di assumerne almeno cinque (ma in base anche alle dimensioni effettive) prima dei pasti abbondanti o eccessivamente calorici, in modo da smorzare la fame, stimolare la diuresi e sgonfiare lo stomaco.