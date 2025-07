Qual è la dieta di Jannik Sinner? Su questa pagina scopriremo cosa mangia la superstar del tennis mondiale a cominciare dalle carote

Vi siete mai chiesti cosa mangia Jannik Sinner, quale sia la dieta della superstar del tennis italiano? Se la risposta è affermativa allora siete finiti sulla pagina giusta visto che in queste righe andremo a scoprire appunto il piano alimentare del tennista altoatesino, di recente vincitore del prestigioso torneo Wimbledon (primo italiano nella storia a riuscirci) e al momento al lavoro in vista degli US Open di fine agosto, inizio settembre.

Ovviamente come ogni sportivo di altissimo livello anche Sinner è estremamente attento alla linea e al proprio benessere fisico, anche perchè ogni volta che scende sul rettangolo di gioco deve essere in perfetta forma, ed è per questo che segue una dieta specializzata che, come scrive Esquire, è stata ribattezza “Metodo Jannik”. Il piano alimentare è studiato in ogni suo aspetto, ma attenzione, Sinner non si è affatto improvvisato dietologo visto che ha alle spalle un team di specialista che lo segue in questo suo cammino, consigliandogli cosa è giusto mettere a tavola, quali sono gli alimenti da preferire durante le gare o in fase di allenamento/riposo, non lasciando nulla al caso. Cosa mangia quindi Sinner? Come molti di voi sanno il tennista altoatesino è soprannominato il ragazzo carota per via dei suoi riconoscibilissimi capelli rossi, ma anche perchè questo ortaggio è uno degli alimenti che non può mai mancare nel menù di Jannik.

DIETA JANNIK SINNER, COSA NON MANCA MAI

L’atleta è infatti solito mangiare carote ad ogni cambio campo, usandole come snack e si tratta ovviamente di prodotti assolutamente da consigliare in quanto contengono vitamina A e sali minerali e soprattutto, in questa fase dell’anno, aiutano a stimolare l’abbronzatura della pelle. Un altro must nel menù dell’atleta è il succo di cetriolini che viene utilizzato dallo stesso come un integratore naturale in quanto contenente sia potassio che sodio e perfetto per far funzionare al meglio i muscoli, evitando che si verifichino dei crampi durante le partite di tennis, a volte della durata di diverse ore.

In generale comunque la dieta di Sinner non prevede degli “estremi” come invece spesso e volentieri fanno gli sportivi o anche i personaggi famosi. Basti pensare ad esempio a Carlos Alcaraz, l’attuale rivale numero uno di Sinner, che ha deciso di eliminare totalmente il glutine dalla sua dieta, mentre Jannik ha ben pensato di cibarsi con tutto, evitando comunque il cosiddetto junk food, ovvero, le bevande ultrazuccherate, le famose bibite gassate che tanto fanno male a grandi e piccini, quanto il cibo ultraprocessato, molto lavorato industrialmente e ricco di molto sale e altri alimenti che poco si sposano con la nostra salute.



DIETA JANNIK SINNER, UN TITPICO MENU’ GIORNALIERO

Appena sveglio Sinner è solito consumare frutta, ma anche avena e miele, il tutto alternato con yogurt, frutta secca e pane integrale con l’aggiunta di marmellata. A pranzo e a cena, invece, Jannik predilige la pasta integrale ma anche il riso integrale, con aggiunta di pesce e carne bianca. Di contorno ci sono poi le verdure con quantità precise per apportare i giusti nutrienti ma anche fibre, minerali e vitamine necessarie ad uno sportivo professionista.

Nel corso dell’anno capita raramente che Sinner sgarri, ma quando può sviare dalla dieta in quanto non impegnato in qualche torneo, soprattutto nel periodo di fine anno, ama concedersi la cotoletta della nonna Maria, senza dimenticarsi dei canederli con cavolo cappuccio che gli cucina il padre Hanspeter, che è un noto cuoco di Alta montagna. E quando esce con gli amici? In quell’occasione allora può concedersi, come facciamo tutti, il sushi, una pizza, ma anche dolci, a cominciare da strudel e biscotti, ma sempre meglio se fatti in casa e non artigianali. Insomma, quella di Sinner alla fine è una dieta quasi normale che tutti noi potremmo tranquillamente seguire senza alcun problema.