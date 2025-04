L’olio extravergine di oliva è considerato da sempre un alimento cardine della dieta mediterranea, e se ancora ve ne fosse bisogno la sua importanza è stata certificata di recente da un importante studio americano secondo cui quel nettare derivante dalle olive, vero e proprio capolavoro italiano, non fa affatto ingrassare, non provoca alcun aumento di peso.

Quello dell’obesità è uno dei grandi problemi della società moderna, nonostante i governi di tutto il mondo continuino a portare avanti programmi per incentivare una dieta sana ed equilibrata, eliminando dalle proprie tavole grassi e zuccheri in eccesso. Ma forse non tutti sanno che il grasso in se non è dannoso: conta infatti la qualità dello stesso. Ci sono infatti grassi alimentari che sono ricchi di acidi grassi insaturi, che sono molto utili ad esempio per prevenire le malattie cardiometaboliche proprio come l’obesità.

DIETA E OLIO, PERCHE’ UN ALIMENTO ASSOLUTAMENTE CONSIGLIATO

L’olio extravergine di oliva è in particolare un prodotto ad alto contenuto di acidi grassi monoinsaturi, i cosiddetti Mufa, e contengono quindi acidi oleici che a loro volta sono ricchi di polifenoli e altri ossidanti che sono assolutamente consigliati da medici, nutrizionisti e dietologi. Sono molto indicati per le loro proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, in particolare per quanto riguarda la prevenzione contro malattie come il diabete di tipo 2, ma anche le malattie coronariche e tutto ciò che ne deriva.

Probabilmente pensando all’olio viene in mente un alimento ricco di calorie, ed è una convinzione comune che consumandone troppo si rischia di aumentare il proprio peso, ma non è affatto così, anche perchè l’olio di per se non fa affatto male. Non va confuso ad esempio con l’olio fritto, che è un’altra cosa e che non è extravergine di oliva. Non va confuso anche con i prodotti troppo unti, come ad esempio dei sughi eccessivamente oleosi e via discorrendo.

DIETA E OLIO, I RISULTATI DI UNO STUDIO SU LARGA SCALA

Secondo lo studio Prevencion è stato dimostrato che seguire la dieta mediterranea e assumere una maggiore quantità di olio di oliva, non aumenta il peso ne tanto meno la circonferenza della vita. Anche se ovviamente, come per ogni studio e ricerca, servono delle analisi più approfondite, è noto e risaputo quanto l’olio sia assolutamente consigliato per la dieta di tutti i giorni che sia salubre ed equilibrata.

Ma c’è di più perchè l’istituto di Harvard, uno degli atenei di maggior pregio al mondo, ha esaminato tramite il proprio dipartimento di nutrizione, i dati di più di 120mila persone di età pari o inferiore ai 65 anni, senza alcuna malattia cronica. Hanno quindi valutato l’associazione fra l’utilizzo di olio d’oliva e le variazioni di peso, ed è emerso che ogni cucchiaio di olio extravergine (una porzione di 7 grammi), è risultato essere inversamente proporzionale all’aumento di peso. Di contro, ogni 7 grammi di altri grassi come burro, margarina e oli vegetali, ha portato all’aumento di peso.