Uno studio mette in guarda dalla dieta liquida detox, sottolineando come la stessa possa essere molto più dannosa che utile al nostro organismo. Lo sottolinea Style del Corriere della Sera, precisando che spesso e volentieri questo piano alimentare viene pubblicizzato sui social da vip e influencer e si basa in particolare sull’introduzione di cibo non solido, precisamente dei frullati a base di frutta e verdura, ma anche di entrambe, che avrebbero la doppia funziona di ripulire il nostro organismo, appunto “detox” e nel contempo di far perdere peso.

Peccato però che un lavoro molto autorevole svolto dai ricercatori americani della Northwestern University, abbia smentito questa tesi, spiegando che seguire una dieta liquida detox può far comparire i primi problemi già al terzo giorno dello stesso regime. Di fatto si possono verificare dei cambiamenti nei batteri intestinali e orali, ma anche un declino cognitivo e una infiammazione, conseguenze decisamente dannose per il nostro corpo. Per arrivare a questi risultati, per certi versi disastrosi, gli studiosi hanno preso tre gruppi di adulti, per poi raccogliere vari campioni biologici, di modo da scoprire quali cambiamenti si fossero verificati prima e dopo la dieta liquida detox, attraverso tecniche di sequenziamento genetico.

DIETA LIQUIDA DETOX, IL RISULTATO DI UNA RICERCA

Ne è risultato che chi dei tre gruppi avesse bevuto solo dei succhi, ha visto i batteri associati all’infiammazione in aumento, mentre il gruppo che si è invece cibato con prodotti di origine vegetale, ha registrato gli effetti migliori a livello microbico. Secondo gli esperti che hanno realizzato questo esperimento, coloro che hanno ingerito solo dei succhi senza fibre hanno alterato il proprio microbiona, e ciò potrebbe provocare dei gravi problemi, a lungo andare, nei confronti del nostro organismo.

Melinda Ring, una delle autrice dello studio e grande esperta di medicina e nutrizionismo, si dice convinta che bevendo grandi quantità di succhi senza fibre si può provocare uno squilibrio del microbioma, e ciò potrebbe portare appunto a conseguenze negative visto che le fibre sono molto importanti in quanto sono il cibo di fatto dei batteri buoni che permettono di evitare le infiammazioni al nostro organismo.

DIETA LIQUIDA DETOX, COSA FARE PER EVITARE I PROBLEMI

Facendo gli “estrattori”, si eliminano purtroppo gran parte delle fibre contenute nella frutta e nella verdura, di conseguenza si annullano i loro effetti benefici. Trovando campo libero quei batteri che amano lo zucchero si moltiplicano, e ciò sconvolge di fatto il nostro intestino. Cosa fare quindi, per coloro che volessero scegliere delle diete a base di succhi? Bisogna frullare verdure o frutta ma sempre mantenendo le fibre intatte, o eventualmente bisogna abbinarli a dei cibi integrali che così facendo non vanno a rovinare il nostro microbioma.

Cosa insegna questa ricerca? Che spesso e volentieri le diete che troviamo online e pubblicizzate da personaggi famosi e influencer, sono tutt’altro che utili e benevoli. Come vi diciamo sempre, è necessario rivolgersi ad un nutrizionista e ad un medico specialista che ci cucirà addosso, come il miglior abito sartoriale, il regime alimentare a noi più adatto, tenendo conto anche di eventuali patologie pregresse e problemi vari.