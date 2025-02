E’ divenuta virale in queste ore la dieta low carb e il motivi è semplice: lo chef stellato Matteo Grandi, ha perso 90 chilogrammi in 8 mesi seguendo questo regime alimentare. Ma su cosa si basa tale piano alimentare, ed è consigliato a tutti? La prima cosa da sapere, come ricorda anche il nutrizionista e ricercatore Daniele Nucci, è che prima di ogni dieta serve una vita sana, quindi con una regolare attività fisica, ma anche verdure ai pasti, quindi frutta, cereali integrali e legami, mentre bisogna fare attenzione ovviamente a sale e zuccheri.

Dopo questa premessa, cerchiamo di comprendere meglio cosa sia la dieta low carb, che come facilmente intuibile, si basa su una quasi eliminazione dei carboidrati, ma anche degli zuccheri e con un digiuno intermittente. Daniele Nucci però storce il naso, spiegando che il messaggio che giunge “è sbagliato”, visto che tale dieta non ha alcuna base scientifica. Stando all’esperto i carboidrati non vanno “mai eliminati”, e anche il digiuno intermittente è sconsigliato, visto che lo stesso effetto si può ottenere semplicemente riducendo le calorie.

DIETA LOW CARB DI MATTEO GRASSI: “FONDAMENTALI LE QUANTITA’”

Secondo il nutrizionista sono fondamentali “le quantità”, visto che mangiare 80 grammi di pasta con i broccoli non è lo stesso che mangiarne 200 all’amatriciana. Il problema di queste diete è che “l’effetto non dura nel tempo”, sottolinea ancora Nucci, anche perchè un’alimentazione che si basa solo sulle proteine “può avere rischi a lungo termine”.

Diversa invece la questione degli zuccheri, che vanno “ridotti drasticamente”, a cominciare dalle bevande sia energetiche che zuccherate. Per il nutrizionista è sempre fondamentale farsi seguire da degli specialisti, ed è molto probabile che lo chef Matteo Grandi sia stato accompagnato passo passo da un esperto nel suo cammino di dimagrimento, e attenzione al sopracitato digiuno intermittente che è “ancora in fase di studio da parte della comunità scientifica”, con pareri differenti, a cominciare da quello dell’autorevole Valter Longo, uno dei massimi esperti di digiuno, che di recente ha abbassato le ore da 16 a 12.

DIETA LOW CARB DI MATTEO GRASSI: “LA PASTA NON FA INGRASSARE”

Secondo Nucci non bisogna vietare i carboidrati ma variarli e soprattutto fare attenzione alla quantità, inoltre è un falso mito quello del divieto a cena, visto che potrebbero favorire il sonno, producendo la serotonina che porta poi alla melatonina. “La pasta non fa ingrassare ma le troppe calorie”, aggiunge.

Oltre alla dieta low carb il nutrizionista sconsiglia anche la dieta paleolitica, “troppe proteine, non fa bene”, mentre non vi sono controindicazioni in quella vegetariana, considerato un piano alimentare completo. Attenzione invece a quella vegana, che va integrata con la vitamina B12, e che va sempre seguita con l’aiuto di un medico esperto. Daniele Nucci ha voluto infine ricordare come l’alimentazione sia fondamentale per prevenire il cancro e a riguardo la dieta mediterranea può aiutare molto nella prevenzione.