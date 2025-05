La dieta mediterranea si aggiorna, divenendo ancora più semplice da seguire. Come riferisce il Corriere della Sera in queste ore presso il congresso della SINU, la società di nutrizione, si è parlato molto del regime alimentare di cui sopra, considerato il migliore al mondo all’unanimità, ma anche del fatto che soprattutto fra i più giovani, leggasi adolescenti e bambini, vi sarebbe una scarsa adesione a causa della vita sedentaria e del cibo spazzatura. E’ stata così presentata la nuova piramide alimentare, che è stata aggiornata a livello grafico proprio per rendere la comunicazione degli alimenti indicati nella dieta mediterranea, più semplice e chiara, con uno sguardo in particolare rivolto alle nuove generazioni.

Obiettivo, fare in modo che fin da piccoli si inizi a “mangiare bene”, e ovviamente devono essere i genitori ad instradare i nostri ragazzi verso la cultura del cibo sano, nutriente, e fresco. Anna Tagliabue, presidente della SINU, ha sottolineato gli effetti benefici della dieta mediterranea, a cominciare dal contrasto a patologie gravi e croniche come ad esempio il diabete e il cancro, ma nel contempo, l’adesione a questo regime alimentare è sempre più basso, soprattutto nelle prime generazioni.

DIETA MEDITERRANEA, LE ABITUDINI SBAGLIATE DEI PIU’ GIOVANI

I bambini e gli adolescenti tendono a mangiare sempre meno prodotti freschi come frutta e verdura in primis, anche cereali e legumi, indicati pressochè in ogni dieta, in favore di altri alimenti che sono invece ricchi di sale e zucchero, come ad esempio quelli molto processati e industriali, senza dimenticarsi anche dell’eccessiva quantità di pasta e pane, oltre a merendine e dolci vari. Francesca Scazzina, professoressa dell’università di Parma e membro della Sinu, sottolinea in particolare che quasi un decimo dei bambini italiani, precisamente il 9%, ammette di non mangiare mai verdure, mentre si sale al 26% per i cereali integrali, e infine quasi la metà consumano più di 3 porzioni di carne a settimana, un abitudine alimentare quest’ultima, decisamente sconsigliata da medici e nutrizionisti, tenendo conto del fatto che le proteine animali andrebbero consumate in quantità ridotte.

Di fatto i nostri ragazzi stanno consumando davvero poca frutta e verdura, ma anche latte e latticini, senza dimenticarsi dei legumi e dei cereali integrali, e ciò a lungo andare può portare a dei problemi di salute, anche gravi, a cominciare ad esempio dall’obesità, una delle piaghe principali per quanto riguarda le prime generazioni: bambini obesi o sovrappeso a causa di un regime alimentare scorretto.

DIETA MEDITERRANEA, ECCO COME CAMBIA LA PIRAMIDE ALIMENTARE

Alla fine si è quindi proceduto ad aggiornare la nuova piramide alimentare di modo da porre ancora maggiore enfasi sugli alimenti di origine vegetale, quindi le sopracitate verdura e frutta, senza dimenticarsi dell’olio extravergine d’oliva, considerato storicamente un alimento cardine della dieta mediterranea. I cereali integrali e i legumi non devono essere tralasciati come fonti nutritive principali, mentre si consiglia di limite il consumo di carne rossa e troppo lavorata, senza dimenticare del sale e degli zuccheri e ovviamente di alcol, cosa che i bambini e gli adolescenti non dovrebbero toccare fino ai 18 anni, così come previsto dalla legge.

Infine si sottolinea l’importanza di come la dieta mediterranea abbia effetti benefici non soltanto a livello salutare, ma anche a livello economico, visto che va sfatato il mito che mangiare bene costa tanto. Sostanzialmente la dieta mediterranea si basa su prodotti poveri e della terra, e chi conosce i prezzi del supermercato sa benissimo che alimenti industriali e lavorati costano ben di più rispetto ad un prodotto fresco e naturale come può essere ad esempio il pomodoro, le lenticchie, i legumi. Cerchiamo quindi di mettere a tavola più alimenti vegetali ma anche carne bianca e pesce magro, e meno cibo da fast food, prodotti lavorati, salati e zuccherati, così i nostri bimbi e i nostri ragazzi potranno crescere più in salute.