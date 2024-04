Dieta Mediterranea e mandorle “Contro declino cognitivo”/ Lo studio: polifenoli contrastato l’ossidazione

La Dieta Mediterranea continua ad essere riconosciuta in tutto il mondo come il principale regime alimentare per la salute del corpo umano. Di recente, come precisa Agenfood, una ricerca pubblicata su Molecular Nutrition & Food Research ha presentato nuove evidenze sul fatto che tale regime alimentare possa supportare la nostra salute cognitiva, fra i tanti benefici dello stesso. I ricercatori hanno infatti scoperto che, seguire una Dieta Mediterranea ricca di polifenoli, quei composti vegetali che si trovano in natura e che sono dei potenti antiossidanti, porta ad un miglioramento dei punteggi cognitivi complessi nella popolazione anziana a rischio di malattie cardiovascolari.

La Dieta Mediterranea è infatti tipicamente caratterizzata da un elevato consumo di frutta, verdura, ma anche mandorle ed olio extravergine, tutti alimenti che sono appunto ricchi di polifenoli, fonte di grassi sani fra cui acidi grassi vegetali omega-3 come ad esempio l’acido alfa-linolenico, che si ritiene possa appunto avere un ruolo importante nel ridurre il declino cognitivo.

DIETA MEDITERRANEA E MANDORLE: LE PAROLE DELLA DIETISTA AMBRA MORELLI

Ambra Morelli, dietista, ha affermato che: “La Dieta Mediterranea è un modello alimentare equilibrato e sano, con una forte attenzione agli alimenti naturali come i cereali integrali, la frutta fresca, la frutta a guscio come le mandorle, la verdura e l’olio extravergine di oliva. Numerose ricerche confermano i suoi numerosi benefici per la salute e questo nuovo studio, che fa parte dello storico PREDIMED[ii], si rivela molto interessante, anche vista l’importanza di trovare nuovi modi per garantire la salute cognitiva in una popolazione mondiale che invecchia“.

La dottoressa ha ricordato inoltre come mandorle, e in generale la frutta a guscio, siano una parte fondamentale di questo regime alimentare, oltre a rappresentare uno spuntino intelligente dai molteplici benefici in quanto apportano numerosi nutrienti che riducono l’infiammazione e lo stress ossidativo, entrambi “legati alla disfunzione cognitiva nel processo di invecchiamento“.

DIETA MEDITERRANEA E MANDORLE: “CIBO OCCASIONE PER STARE INSIEME…”

Le diete spesso e volentieri sono molto restrittive e lasciano insoddisfatti i pazienti, inoltre non insegnano a mangiare nel modo adeguato e spesso e volentieri, una volta che le si termina, si riprendono i chili persi. Al contrario la Dieta Mediterranea è un vero e proprio stile di vita e non solo un piano alimentare.

Abbinato al cibo sano si consiglia inoltre l’attività fisica; inoltre il cibo deve essere occasione “per stare insieme, celebrare la cultura del buon gusto, godere anche delle piccole cose della vita. Questa è l’essenza della Dieta Mediterranea e le mandorle sono, in un certo senso, una perfetta rappresentazione di questa idea: un alimento che dà energia, sano ma gustoso, pieno di bontà naturale“, ha concluso la dottoressa Morelli. Tornando alle mandorle: una porzione di 30 grammi (circa 23 mandorle), fornisce 4 grammi di fibre e 15 nutrienti essenziali fra cui magnesio, potassio e vitamina E antiossidante, una protezione importante dallo stress ossidativo.

