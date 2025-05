La dieta mediterranea è la più conosciuta al mondo, a cominciare dall’Italia, ma in quanti la praticano alla perfezione? Davvero pochi. E’ questo quanto emerge da una indagine, pubblicata su vari siti nelle ultime ore fra cui quello di Repubblica, condotta da Bya Doxa e attraverso cui si è cercato di comprendere l’importanza della Dieta Mediterranea ma soprattutto quanti siano i nostri connazionali che la seguono e la praticano tutti i giorni.

Per sette italiani su dieci non vi è dubbio in merito al fatto che si tratti del regime alimentare più salutare che vi sia, e anche fra i giovani risulta essere molto popolare, così come al sud. Ma siamo davvero certi che coloro che dicono di conoscerla sanno davvero di cosa si tratti? Spesso e volentieri la Dieta Mediterranea viene confusa con “il cibo italiano”, della serie pasta, pomodori, olio, e via discorrendo, ma non è proprio così e soprattutto, non è così semplice metterla in pratica. La Dieta Mediterranea è una dieta sana ed equilibrata che prevede degli alimenti ben specifici che siano prima di tutti freschi e salutari e secondariamente che siano stagionali.

DIETA MEDITERRANEA, “DIFFICOLTA’ ECONOMICHE E TEMPISTICHE…”

Un regime che, sempre stando all’analisi di cui sopra, poco più di tre italiani su dieci ritiene costoso, soprattutto fra i più giovani (fino ai 34 anni). C’è poi una minima parte, il 13 per cento, che indica la difficoltà nel seguire questo piano alimentare per mancanza di tempo, una criticità che spesso è associata a diete sbagliate, causata dalla frenesia della vita di tutti i giorni.

C’è poi un dato molto significativo che è quello del 51 per cento e che indica quelle persone che conoscono la dieta in questione ma che non l’hanno mai praticata. La conoscenza resta comunque alquanto diffusa, e coloro che sono stati intervistati hanno indicato i principali prodotti contenuti in questo regime alimentare, leggasi l’olio d’oliva, alimento cardine, ma anche verdura, frutta e ortaggi, senza dimenticarsi di pesce e frutta, mentre vengono citati di meno i legumi, altro alimento invece fondamentale della dieta mediterranea, così come la carne bianca e rossa.

DIETA MEDITERRANEA, COSA E’ EMERSO DA UNA INDAGINE

Sostanzialmente si tratta di risposte corrette, tenendo conto che tale piano alimentare si basa principalmente su proteine vegetali, cercando di ridurre invece quelle animali, così come quegli alimenti tipicamente nocivi, leggasi zuccheri, sale e grassi cattivi.

Dall’indagine emerge anche una buona conoscenza dei benefici apportati dalla dieta mediterranea, leggasi il contrasto a numerose patologie anche gravi, a cominciare da quelle cardiovascolari, quindi l’obesità, l’azione antinfiammatoria, e il benessere psicologico, tenendo conto che non bisogna mai dimenticarsi che da quello che mangiamo deriva sostanzialmente la nostra salute totale, non solo fisica. Da segnalare infine che quasi la metà degli intervistati ha dichiarato di non essere a conoscenza di aspetti negativi associati alla dieta mediterranea, una risposta corretta visto che non esistono.