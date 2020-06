Dieta Mediterranea per rafforzare sistema immunitario/ Cosa mangiare per stare bene?

Pubblicità

La dieta Mediterranea è tra le più seguite del mondo e diventa importante anche per rafforzare il sistema immunitario. Questo ovviamente non vuol dire che sia un’arma per prevenire il Coronavirus, ma rimane comunque uno strumento per migliorare il nostro stato di salute. Riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’Unesco abbina la tradizione della nostra terra ai prodotti che questa produce, permettendo al nostro fisico di avere un’alimentazione corretta ed equilibrata. Uno studio europeo Gut evidenzia come questa sia davvero la più adatta per riuscire ad alzare le nostre difese immunitarie.

Dieta Mediterranea per rafforzare il sistema immunitario, cosa si può mangiare e cosa evitare?

Cosa si può mangiare e cosa si deve evitare nella Dieta Mediterranea? La possibilità di rafforzare il nostro sistema immunitario ci porta ad analizzare più da vicino questo regime alimentare. Ogni giorno si devono mangiare due porzioni di cereali integrali oltre a verdure di stagione e frutta. Questo perché sono alimenti ricchi di polifenoli protettivi e flavonoidi. È importante inoltre assumere Vitamina C presente in agrumi, kiwi, ma anche verdura come cavoli, broccoli, prezzemolo e rucola. Si dovrà poi andare ad assumere la Vitamina A che è in grado di andare a proteggere i nostri tessuti e si può prendere dagli ortaggi rossi e arancioni come patate dolci, zucca e carote.



