E’ una dieta mediterranea decisamente rivista e globale quella proposta da Nicola Sorrentino, dietologo e idrologo di fama nazionale. Solitamente questo regime alimentare, considerato all’unanimità il numero uno al mondo, si basa su prodotti tipici dell’area mediterranea, a cominciare dall’olio extra vergine di oliva, orgoglio del Made in Italy, ma l’idea di Sorrentino, come spiegato ai microfoni di Vanity Fair, è stata quella di adattare la stessa Dieta Mediterranea al mondo, introducendo quindi alimenti che non sono tipicamente della nostra zona, con cibi provenienti da altre culture e altre terre.

Per il medico, infatti, l’essere mediterraneo non significa solamente appartenere ad un determinato luogo, ma significa sostanzialmente mangiare sano e locale, con prodotti a basso impatto ambientale che siano benefici per noi stessi ma anche per il pianeta. Il piano alimentare mediterraneo prevede abbondanza di cibi di stagione, quindi verdura, frutta, legumi, il sopracitato olio, ma anche cereale, e in misura moderata carne bianca, pesce e latticini, limitando invece zuccheri e carne rossa.

DIETA MEDITERRANEA GLOBALE DI SORRENTINO: I PRODOTTI DELL’AFRICA, DELL’ASIA

Sorrentino ha deciso di arricchire la dieta mediterranea, introducendo alimenti provenienti dall’America Latina, ma anche dall’Africa e dall’Asia, ricordando come il piano alimentare in questione resti sempre “lo schema fondante della nostra alimentazione”, ma il mondo cambia quindi perchè non aggiungere anche i “sapori del resto del mondo?”. La decisione di ampliare le vedute della dieta mediterranea, racconta ancora Sorrentino, è nata su spinta dei suoi pazienti, arrivando così alla decisione di proporre un menu alternativo e sicuramente più ricco e globale. Il medico ha ricordato come i giapponesi siano il popolo più longevo al mondo, come i cinesi siano per lo più magri, come i cereali del nord Africa o del Sud America siano ricchi di nutrienti, di conseguenza si è convinto che la dieta mediterranea “doveva diventare globale”.

Il professor Sorrentino ha ricordato come in Italia (così come in altre parti del mondo), vi sia il problema dell’obesità, visto che mangiamo più di quanto dovremmo per via di una diseducazione alimentare. Un’evidenza che si riscontra fin dalle mense scolastiche, aggiunge ancora il dietologo: “i piatti non sono equilibrati”, e lo stesso avviene nelle famiglie, dove spesso e volentieri a cibi salutari preferiamo altri prodotti magari fritti ma più “gustosi”. Scarsa educazione alimentare, stanchezza e fretta, ci portano a “mangiare di più e soprattutto più male”, di conseguenza per Sorrentino andrebbe fatta una educazione alimentare nelle scuole ma non solo “forse saremmo ora meno obesi”.

DIETA MEDITERRANEA GLOBALE DI SORRENTINO: “OGGI IL MONDO E’ DIVERSO”

Sulla sua dieta mediterranea nuova, l’esperto precisa che qualcuno sostiene che il regime alimentare in questione venga snaturato “ma non è così’” perchè il mondo oggi è globalizzato, “i giovani mangiano nuovi alimenti”, di conseguenza perchè non dobbiamo aprirci a nuovi prodotti, soprattutto se arrivano da terre lontane. Sorrentino cita quindi il cous cous, la quinoa, il miso, le poke bowl, ma anche il tofu, il teff “tutti alimenti rispettosi dell’ambiente”, ma soprattutto salutari e che tra l’altro già troviamo nei supermercati. Ecco perchè per Sorrentino la dieta mediterranea “si può fare in ogni parte del mondo”.

Nel contempo il piano suggerito è un piano che punta ad uno spreco di cibo pari a zero, ed è per questo che bisogna consumare prodotti freschi e locali, con un occhio di riguardo ovviamente alle porzioni. Una dieta sostenibile che significa anche acquistare prodotti venduti in imballaggi con poca plastica, ma anche bere l’acqua del rubinetto, rispettare la stagionalità dei mari. Chiusura dedicata agli integratori, per cui il prof non si dice contrario denunciandone comunque “un abuso”, ricordando che con un’alimentazione corretta possiamo aumentare le nostre difese immunitarie, e che gli integratori non fanno bene a tutti indistintamente.