Un interessante nuovo studio sulla dieta mima digiuno sottolinea quanto lo stesso regime alimentare possa amplificare ulteriormente le cure, anche contro il cancro. Il lavoro è stato realizzato nelle ultime settimane da parte dell’Ifom, l’istituto di oncologica molecolare dell’Airc e si focalizza prima di tutto su quanto sia importate la corretta alimentazione per la nostra salute, e nel contempo, quanto la stessa possa rendere più efficaci (o di contro, meno efficaci) le cure antitumorali.

Nel dettaglio ci si è soffermati sulla dieta mima digiuno che sarebbe in grado di potenziare gli effetti della chemioterapia, soprattutto nella lotta al tumore al seno, grazie al suo basso contenuto di proteine e di carboidrati. Claudio Vernieri, il medico co-autore dello studio in questione, sottolinea che i risultati del loro lavoro sono molto promettenti per migliorare le cure nei confronti delle pazienti che presentano tumore al seno “triplo negativo in fase iniziale”. In poche parole, associare alle cure questo regime alimentare, sembra migliorare appunto l’efficacia della terapia, con maggiori possibilità di guarire.

DIETA MIMA DIGIUNO, COME SI E’ SVOLTO LO STUDIO

Ma come si è svolto lo studio, come si è arrivati ai risultati? Secondo quanto emerso 30 donne malate di tumore al seno si sono sottoposte al doppio trattamento della chemioterapia unito a quello della dieta mima digiuno e in quasi il 60 per cento delle pazienti si è verificata una sparizione totale delle cellule danneggiati, per un risultato decisamente impressionante.

Parliamo quindi di sei donne su dieci che grazie ad una doppia azione sono guarite dal tumore, di conseguenza si possono immaginare i risultati se un tale trattamento fosse applicato su larga scala. Tra l’altro la dieta mima digiuno è risultata efficace anche in un altro ambito, ovvero, la capacità delle cellule di utilizzare il glucosio, che è un alimento che permette alle cellule malate di aumentare, e nel contempo contrasta l’azione del sistema immunitario, che non è quindi in grado di affrontare il tumore.

DIETA MIMA DIGIUNO, CHE COS’E’ E IN COSA CONSISTE

La dieta mima digiuno è un regime alimentare che è stato inventato dal medico Valter Longo, esperto di nutrizione e longevità, un punto di riferimento per la comunità scientifica. Attraverso GQ ha spiegato nel dettaglio in cosa consiste, a cominciare dall’apporto di proteine, che deve essere di 0,8 grammi per ogni chilo di peso della persona che si sottopone alla dieta, di conseguenza se una persona pesa 60 kg, dovrà cibarsi al massimo con 50 grammi di proteine per ogni giorno. Si tratta di un dato che contrasta fortemente con altre diete molto diffuse, dove si può arrivare fino a 1,7 grammi per chilo per gli sportivi. Valter Longo si dice però certo che, come insegnano numerosi studi scientifici, che “un basso approccio proteico” garantisce una vita più sana e soprattutto più lunga. Il motivo è semplice, le proteine sono dei nemici delle nostre cellule, a cominciare dal bloccaggio dell’apoptosi, ovvero, il cosiddetto “suicidio programmato” di quelle cellule danneggiate.

Queste cellule, che si vogliono autodistruggere per evitare di ammalarsi e diventare dei tumori, invece vengono protette dalle proteine. Di fatto agiscono come alcuni farmaci oncologici, ed è per questo che una dieta con troppe proteine, soprattutto negli adulti, potrebbe far aumentare determinati tipo di tumori, come ad esempio quello al colon, uno dei più diffusi negli ultimi anni, purtroppo anche fra i giovani. Per Valter Longo è fondamentale consumare tanto pesce, anche 3 o 4 volte alla settimane, e importantissimo è anche l’apporto dei legumi, uno degli alimenti maggiormente consigliati dai dietologi e nutrizionisti. L’importante è variare sempre, anche per via della presenza di metalli pesanti negli alimenti dovuti alla contaminazione causata dall’ambiente inquinato in cui viviamo oggi. Lo studio in questione rappresenta un primo importante approccio che verrà ulteriormente approfondito con una seconda sperimentazione su scala più larga.