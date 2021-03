Dieta Noemi, come funziona e quanti chili ha perso con il metodo Tabata?/ Germani: “Le regole sono..”

Dieta Noemi, come funziona e quanti chili ha perso con Metodo Tabata?

Noemi bellissima, luminosa e nel suo lungo abito grigio, ha sconvolto il pubblico di Rai1. La bella rossa si è presentata a Sanremo 2021 dopo un lungo anno di sacrifici, di alimentazione sana e tanti esercizi che le hanno permesso di perdere dai 15 ai 20 chili per la sua gioia e per buona pace di molti haters che hanno colto l’occasione per puntare contro il dito. Noemi è stata accusata di volersi piegare alle regole della società ma lei ne ha fatto una questione di salute ma, soprattutto, mentale, ovvero la voglia di vedere la donna che le si è palesata in testa. A quel punto, proprio per lei, ha deciso di cambiare ed è proprio questa metamorfosi interiore che, secondo la sua nutrizionista, l’ha portata verso un nuovo stile di vita. A parlarne è stata proprio la dietista e nutrizionista Monica Germani che in un’intervista a Vanity Fair ha spiegato il suo metodo META acronimo di Medical Education Transform Action, che ha come obiettivo non il digiuno o la ginnastica, bensì una trasformazione psico-fisica totale del paziente agendo su mente e corpo. Mettere insieme dieta, attività fisica ma anche il voler ‘mettere ordine dove c’erano disordine’ è stata la chiave per il dimagrimento di Noemi che si è accettata e ha imparato a volersi bene in un percorso complesso e bilanciato.

Dieta Noemi, quali sono le regole da seguire? La Dottoressa Monica Germani spiega che…

Le regole da seguire? E’ la stessa Monica Germani che lo spiega nell’intervista in cui non si sente di mettere al bando i carboidrati, ma invita a tenerli nella dieta come piccola coccola dopo i sacrifici, in cui non spinge il paziente a cambiare le proprie abitudini (non ama fare colazione? La farà più tardi) e dove la prima regola è sapersi bilanciare partendo da un esame del Dna, per capire intolleranze e metabolismo, e da una dieta personalizzata. Il resto? Arriva dalla testa e pian piano colpisce tutti i nostri organi, corpo compreso. Accettarsi e mutare, questo è il segreto e Noemi lo ha capito benissimo alla luce del sorriso che le abbiamo visto sfoggiare a Sanremo 2021, ancora più del suo fisico.



