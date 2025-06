La dieta Paleo è un regime alimentare decisamente rigido che sostanzialmente si base sul cibarsi di tutti i prodotti che siano naturali e il più delle volte crudi, nulla di trasformato quindi. Solitamente viene seguito da quelle persone che vogliono mangiare sano e nel contempo introitare poche calorie, e fra i personaggi più famosi che hanno seguito la dieta Paleo vi è anche l’attrice americana Gwyneth Paltrow. L’artista a stelle e strisce ha però deciso lo scorso aprile di dire addio a questo tipo di cibo, precisando di essersi letteralmente stufata e di essere quindi torna a mangiare la pasta, ma anche il formaggio e il pane.

Lucia Pone, nutrizionista di fama, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per spiegare in cosa consiste la dieta paleo, precisando che di fatto si basa sul regime alimentare dei nostri antenati di 10.000 anni fa, escludendo quindi tutti i prodotti trasformati, ma anche alimenti tipici di varie dietro come i cereali e i legumi.

DIETA PALEO: LA NASCITA NEGLI ANNI ’70 E LA DIFFUSIONE NEL 2000

La sua origine risale agli anni ’70, negli Stati Uniti, ma si diffuse solamente una trentina di anni dopo, nei primi 2000, quando il mondo ha iniziato a prendere effettivamente consapevolezza di cosa significhi mangiare sano e in salute. Peccato però che come precisa la dottoressa Pone, questo tipo di alimentazione “non sia oggi sostenibile”, visto che rispetto a 10.000 anni fa gli stili di vita ma soprattutto l’alimentazione si è fortemente evoluta.

Ecco perchè oggi è impossibile seguire questo metodo così drastico, che tra l’altro prevede anche la presenza di carne e pesce, ma cucinato di fatto senza l’aggiunta di nulla, proprio come facevano i nostri antenati che passavano le proprie prede sul fuoco prima di metterle “a tavola”. Sostanzialmente la dieta paleo non fa male, perchè come ci ricordano gli esperti più volte, meno alimenti trasformati introitiamo e meglio è per la nostra salute. Si tratta di un risvolto positivo contro tumori, disturbi al cuore, ma a malattie cronache, inoltre non mangiamo mai zucchero, salse e il sale è solamente quello naturale che si trova nei vari cibi.

DIETA PALEO: SI PERDE MENO PESO, MA I NUTRIENTI?

Chi segue questo regime alimentare tende infine a mangiare meno e a perdere peso. Peccato però che, come precisa ancora la dottoressa, gli stessi risultati si possano ottenere con altri piani alimentari sicuramente meno drastici della dieta paleo, e mangiando in maniera più nutriente. Con il piano alimentare degli antenati rischiamo infatti diverse carenze, a cominciare dal calcio, visto che si escludono tutti i latticini.

C’è poi un elevato consumo di carne, e sappiamo benissimo come la carne rossa andrebbe consumata con molta moderazione nel corso della settimana, non più di 500 grami ogni sette giorni. Anche il pesce va consumato con una certa organizzazione, puntando su prodotti come le sardine e gli sgombri, che sono meno inquinati e ricchi di omega 3 rispetto ad altri come salmone e tonno, notoriamente più grassi e più ricchi di “prodotti” che a lungo andare possono non fare bene. La dieta paleo in conclusione si può quindi seguire ma è fondamentale, come vi ricordiamo sempre, farlo con l’aiuto di un nutrizionista che ci segua passo passo e stabilisca un regime alimentare studiato apposto per noi.