Il professor Giorgio Calabrese, noto nutrizionista e volto di numerosi trasmissioni televisive di casa Rai, è stato ospite ieri sera della trasmissione di Rai Uno, Porta a Porta, durante il quale si parlava della Pasqua 2025 e delle numerose leccornie di questo periodo, a cominciare dall’uovo di cioccolato e dalla colomba, i due dolci simboli di questa festività.

Ovviamente il professor Calabrese è stato invitato come “monito”, ovviamente simpatico, in vista delle grandi abbuffate che milioni di italiani vivranno nella due giorni Pasqua 2025 e Pasquetta, quindi domenica e lunedì prossimi. “Non parliamo di dieta ma di differenziazione di introduzione di nutrienti – esordisce l’esperto – si mangia meglio e anche meno”. In vista delle feste precisa: “Bisogna mangiare bene nel senso che non bisogna esagerare, bisogna mettere tre o quattro piatti, una porzione limitata di pastiera e il cioccolato che è fantastico”.

DIETA PASQUA 2025, PROF CALABRESE: “NON MANGIAMO UNA BARRETTA DI CIOCCOLATO”

E ancora: “La pastiera la amo ma in poche quantità, il cioccolato, soprattutto al 75 e all’80 per cento noi lo chiamiamo dolce ma non lo è, possiamo mangiarne ma poco, non è dolce ma contiene grassi”, ricordando che “il cioccolato italiano è fantastico, ce lo invidiano anche gli svizzeri. Al suo interno ci sono però dei nutrienti che devono essere calcolati nel giusto, non possiamo mangiare 100 grammi di cioccolato, sono quasi 600 calorie allora devo saperlo gestire, qui stiamo facendo delle trattative sindacali”, ironizza poi parlando con il conduttore Bruno Vespa.

Ma invece i cappelletti, quanti se ne possono mangiare? “Una dozzina vanno bene, 12 cappelletti. Se vuole mangiare sono 12 se ci si vuole abbuffare allora diventano 24”. Bruno Vespa ha poi mandato in onda i 10 step di una dieta detox dopo Pasqua, a cominciare da una colazione ricca di avena, quindi la riduzione dei carboidrati raffinati, mangiare più verdure, aggiungere piante aromatiche, cibi freschi e sani, non saltare i pasti, bere tanta acqua, niente dolci, riposino pomeridiano, e infine attività fisica.

DIETA PASQUA 2025, PROF CALABRESE: “DOPO LE FESTIVITA’…”

A riguardo il prof Calabrese ha precisato che è necessario ridurre i carboidrati, ovvero, “Tutto ciò che non è la parte integrale, il riso integrale ad esempio va molto bene ma bisogna ridurre tutto ciò che è molto più dolce che ha gli zuccheri raffinati, questi bisogna limitarli”. Quindi precisa: “Io voglio farvi mangiare ma non mangiare eccessivamente e il riposino pomeridiano aiuta a rasserenarti, non serve andare a letto col pigiama, basta mettersi sul divano e rilassarsi guardano la televisione”.

Ha concluso “Il concetto di fondo è che la nostra società, in tutto il mondo, in questo momento è più triste per le guerre e quant’altro e quindi mangia, e se si mangia si ingrassa. Si mettono più a dieta gli uomini delle donne? Le nostre donne sono le più magre e sono le più belle del mondo. Chi si fa le iniezioni per perdere peso? Quella è un’altra visione, ci sono delle indicazioni per chi è diabetico e obeso, c’è un grande farmaco per quello, ma non è ideale per tutti gli altri”.