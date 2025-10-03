Dieta Peppe Quintale, come ha perso 40 kg? Il concorrente di Tale e Quale Show è dimagrito in un anno in maniera drastica: ecco come

Peppe Quintale, concorrente di Tale e Quale Show, negli ultimi anni ha vissuto un cambiamento epocale sulla propria pelle. È passato infatti a 85 kg dopo aver pesato quasi 130 per molto tempo. 40 chili persi, dunque, per l’attore, che ha deciso di seguire una dieta drastica per qualche mese, per poi fare una sorta di mantenimento. “Facevo colazione sempre e solo con fette biscottate integrali e un velo di miele o marmellata. I primi mesi sono terribili, devi farlo ed essere convinto” ha raccontato.

“La pizza? Nei primi tre mesi ho fatto proprio una scelta, l’ho eliminata. Dopo mi sono rifatto: una volta alla settimana l’ho mangiato, non mi sono privato di niente. Bisogna stare bene, volersi bene, rispettare se stessi e il proprio cuore” ha rivelato ancora l’attore napoletano.

Dieta Peppe Quintale, come ha perso 40 kg: “Ora mangio di tutto”

Peppe Quintale, ospite de “La volta buona”, ha raccontato che dopo alcuni problemi di salute avuti nel 2019, ha deciso di riprendere in mano la sua vita e dimagrire. “La volontà la puoi mettere in atto solamente se stai bene con la testa. Quando ho risolto alcuni problemi che ho avuto, ho cominciato questo percorso. Io sono laureato in scienze motorie, conosco il mio corpo, dunque questo percorso l’ho fatto da solo, senza medici. Ma consiglio a tutti di affidarsi a professionisti”.

Oggi Peppe Quintale segue un’alimentazione corretta: “Ora mangio tutto, con moderazione. Faccio la dieta, mangio quattro fette biscottate integrali. Bevo tanto, mangio molte proteine. Mangio cinque volte al giorno, faccio break anche con frutta o magari finocchi” ha raccontato l’artista napoletano. Tornando invece all’inizio di quel percorso certamente non semplice, l’attore ha spiegato: “Ho cominciato quella dieta tornando dalla Francia. Mi sono fermato in una pasticceria, ho preso il mio dolce preferito e ho deciso che dal giorno dopo avrei fatto la dieta”.

