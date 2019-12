Dieta per Capodanno 2020/ Come funziona, consigli e errori da non fare

Dieta per Capodanno, come poter conciliare un percorso di dimagrimento con il cenone dell’ultimo giorno del 2019? Vi abbiamo parlato della dieta anti-abbuffate e della dieta da seguire prima delle feste, ora concentriamo la nostra attenzione su come “non sgarrare” di fronte a piatti appetitosi e portate sopraffine. Il 31 dicembre è spesso sinonimo di grande mangiata, è solito infatti sedersi a tavola con i propri cari e godere di portate buonissime e allo stesso tempo caloriche. Ma è anche possibile seguire una dieta a Capodanno e nei giorni immediatamente successivi? Assolutamente sì! Secondo i dati dell’osservatorio Federsalus, da Natale all’Epifania ci accolliamo in media 1500 calorie in più ogni giorno tra dolci, grassi e porzioni robuste, ma con un po’ di attenzione è possibile tener fede al proprio percorso di dimagrimento e poter comunque mangiare delle ottime pietanze. Da dove cominciare? Innanzitutto dalle abitudini principali di una dieta, ovvero frutta e verdura: questi alimenti spesso non sono presenti in tavola in questi giorni di festa, ma sono essenziali per perdere peso come tutti ben sappiamo.

DIETA A CAPODANNO 2020, CONSIGLI DA SEGUIRE

Oltre a frutta e verdura, bisogna fare attenzione ad altri alimenti importanti per una dieta, specialmente a capodanno: parliamo di pesce, latte e derivati. Occhio anche all’acqua: solo una persona su due beve almeno il litro e mezzo al giorno raccomandato, spiega la ricerca di GFK Eurisko. Un altro dettaglio da non sottovalutare è l’arrivare non affamati al cenone: nelle ore precedenti basterà consumare snack proteici e fibre per non eccedere con pasti troppo calorici. Un errore da non fare assolutamente è quello di digiunare: «Saltare il pasto non fa altro che aumentare lo squilibrio nutrizionale. Molto meglio rimpiazzare la colazione, o il pasto successivo alla grande abbuffata, con un sostituto del pasto, ipocalorico ma bilanciato», la conferma del dottor Roberto Di Battista ai microfoni del Corriere della Sera. Oltre ai dolci, inoltre, bisogna preservare la giusta attenzione all’alcol: re delle feste, ha una massiccia dose di calorie che cozza con l’obiettivo di perdere peso…

DIETA A CAPODANNO 2020, ERRORI DA NON FARE

Per rispettare la dieta a Capodanno e poter continuare il proprio percorso di dimagrimento c’è anche un errore da non commettere in nessun modo: restare sul divano. E’ molto importante muoversi e fare attività fisica anche in questi giorni di festa, così da potersi concedere anche un piccolo strappo: una fetta di Pandoro non farà mai la differenza in senso negativo se accompagnata da uno stile di vita sano ed equilibrato. Ma non solo, uno sbaglio comune è quello di dedicarsi unicamente ai micronutrienti: gli esperti hanno evidenziato a più riprese che una dieta equilibrata necessita anche di macronutrienti. Le “entrate” e le “uscite” devono compensarsi ed equilibrarsi nel corso della giornata. Un esempio? Citiamo ancora il dottor: Di Battista: «Ai classici tre pasti ne andrebbero preferiti cinque o sei più piccoli, ma equidistanti».



