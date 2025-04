La dieta perfetta per il cuore tiene conto anche degli orari in cui ci cibiamo, ed è assolutamente sconsigliato farlo di notte. E’ questo quanto emerge a seguito di un lavoro che è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications, condotta dai ricercatori del Mass General Brigham, impresa di ricerca ospedaliera degli Stati Uniti, che da anni sta analizzando le abitudini alimentari delle persone, attraverso lo studio di coloro che lavorano negli ospedali.

Ne è emerso che l’orario dei pasti di una dieta rappresenta un fattore di rischio per il cuore, quasi più grave rispetto a ciò che si mette in tavola. Secondo l’ultimo studio, mangiare solo di giorno potrebbe evitare diversi problemi cardiovascolari, e tale lavoro si rivolge proprio a coloro che ad esempio lavorano di notte come turnisti e che magari si fermano a mangiare qualcosa proprio durante le ore notturne. Il problema sta nel ciclo circadiano, che è quello che regola il nostro organismo e che dovrebbe mettersi in moto al mattino, con la prima colazione, per poi terminare appunto la sera, con la cena e l’andare a letto.

DIETA PER IL CUORE: IL RISCHIO DI SFASARE IL CICLO CIRCADIANO

Ebbene, sfasare questo ciclo, disallineando le abitudini, i comportamenti e gli orari, può aumentare il rischio di problemi al cuore, così come spiegato dal professore del Brigham, Frank Scheer. Lo studio è stato effettuato su 20 soggetti in salute e di giovane età, che sono stati sottoposti ad un esperimento senza la presenza di elementi che potessero far capire loro che ora fosse: quindi niente orologi ne tanto meno dispositivi elettronici, e neanche finestre.

Sottoposti ad una serie di operazioni, compreso il cibarsi a determinate ore, è emerso appunto che i fattori di rischio per il cuore sono aumentati in chi aveva mangiato sia di notte che di giorno, mentre coloro che avevano toccato cibo solo durante le ore diurne non avevano registrato un aumento del rischio, nonostante i due gruppi avessero introitato le stesse quantità di cibo, nonché la stessa qualità. Lo studio ovviamente riguarda un piccolo gruppo di persone sottoposto ad un periodo di prova minimo, ma è chiaro che sulla salute dell’uomo incidono una serie di fattori come gli orari della dieta, quindi il sonno e il lavoro, oltre ovviamente ad attività fisica e postura.

DIETA PER IL CUORE: ECCO IL CONSIGLIO PER I TURNISTI

Per Sarah Chellapa, docente dell’università di Southampton, nonché l’autrice principale dello stesso studio, il momento in cui si mangia influenza i fattori di rischio per il nostro cuore. Ovviamente saranno necessari ulteriori lavori per confermare questa correlazione, ma per gli autori dello studio questi primi risultati emersi sono promettenti.

Qual è quindi il consiglio che si può dare a chi lavora di notte? Cercare di mantenere il più possibile un ritmo circadiano equilibrato, quindi mangiando solo ed esclusivamente nelle ore notturne. Solitamente chi lavora di notte va a dormire la mattina presto, di conseguenza sarebbe buona cosa svegliarsi attorno alle 13:00, di modo da poter pranzare, poi cenare comunque la sera, ma evitando in ogni caso spuntini di notte o comunque di sfasare tutto il ciclo, traslando la cena appunto nelle ore notturne.