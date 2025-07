Impazza la dieta per la prova costume: molte persone si mettono a “stecchetto” in vista dell'appuntamento con la spiaggia

Anche se le vacanze estive sono già cominciate da tempo, il momento clou del periodo sarà senza dubbio il mese di agosto: quanti di voi sono a dieta in vista del grande appuntamento? Secondo una recente ricerca sono tantissime le persone che cercano di presentarsi al meglio per la cosiddetta prova costume, appunto, mostrare il proprio fisico tonico, snello e nel giusto peso, in spiaggia. Il problema principale di chi teme la prova costume è che spesso e volentieri la dieta viene eseguita in maniera sbagliata, magari fidandosi dei consigli del famosi “guru” del web e dei social, utilizzando quindi il pericoloso fai da te.

Come vi ricordiamo sempre, infatti, seguire un’alimentazione sana ed equilibrata non è un passatempo, di conseguenza bisogna affidarsi solamente a persone che hanno degli studi nel campo della nutrizione o della dietetica, medici specializzati che sapranno consigliarci al meglio come metterci in forma con il cibo anche in base al nostro peso e alla nostra condizione fisica. Giuseppe Fatati, medico e presidente di Italian Obesity Network, ha parlato con i microfoni dell’agenzia Ansa proprio della dieta per la prova costume e delle abitudini di questo periodo in vista delle vacanze di agosto ed ha stilato un elenco di 12 consigli utili per chi appunto vuole provare a rimettersi in forma. Magari è un po’ tardino per iniziare, ma in ogni caso nel giro di qualche settimana dovreste vedere i primi benefici. Prima di tutto viene sottolineato che una dieta sana ed equilibrata, unita ad un’attività sportiva, non può dare benefici nel giro di tempi brevi, di conseguenza evitate di aspettarvi risultati “domani” e soprattutto, evitate piani alimentari drastici per perdere tanti chilogrammi in pochi giorni.

DIETA PER LA PROVA COSTUME: NON ESISTONO MIRACOLI

Chi promette miracoli ovviamente si sbaglia, visto che è fondamentale che si perda peso gradualmente, con i ritmi giusti, altrimenti si rischia di rimettere subito i chili persi. Altro consiglio molto utile è quello di variare spesso la propria alimentazione, e nel contempo fare molta attenzione alle quantità. Se è vero che la qualità è ovviamente fondamentale per il cibo che mettiamo a tavola, ciò che fa in particolare ingrassare è la quantità: 150 grammi di pasta fanno male, 75 sono una porzione normale. Un altro consiglio del dottor Fatati è quello di godersi i pranzi e la cena, ricordando che mangiare deve essere anche un momento di convivialità. Dimentichiamoci quindi dello smartphone, non portiamolo nemmeno a tavola, e parliamo con i nostri commensali. Tra l’altro la dipendenza dal telefono può portare a moltissimi problemi, di conseguenza ne gioverà la nostra salute e il nostro umore. Una dieta sana estiva (ancor di più che nelle altre stagioni), si basa su un consumo di acqua in abbondanza per reidratrare il corpo.

Come dimenticare anche l’effetto positivo nei confronti della famosa pelle a buccia di arancia, la cellulite, il nemico principale delle donne. Importante è anche consumare i cereali integrali nonché i legumi: questi ultimi non solo solo ottimi per l’autunno e l’inverno, ma una zuppa di fagioli, di ceci o di lenticchie può essere molto gustosa anche d’estate. Altri alimenti molto consigliati in questo periodo sono la frutta e la verdura di stagione: meno la si condisce e meglio è, evitando quindi il sale e lo zucchero, mentre l’olio extravergine di oliva è sempre consigliato, ovviamente nelle giuste quantità.



DIETA PER LA PROVA COSTUME: NON SOLO IL CIBO, OCCHIO AL MOVIMENTO

Per quanto riguarda i grassi di condimento, meglio quelli di origini vegetali, a cominciare dall’appena citato olio, mentre bisogna fare molta attenzione a salse come ketchup e senape che sono ricche di sale. In questo periodo, ancor di più che nel resto dell’anno, bisogna fare attenzione ai dolci, e come sempre alle bevande alcoliche, che sono ultracaloriche e che non è vero che dissetano, anzi, favoriscono la disidratazione dando l’effetto contrario rispetto a quello ricercato. Fondamentale unire ad una dieta sana anche il movimento, anche piccoli spostamenti casalinghi, magari scendendo e salendo le scale o facendo dei lavori domestici.

L’ideale sarebbe una passeggiata a passo svelto di 30 minuti, ma in generale è fondamentale evitare di stare tutto il giorno sul divano. Cerchiamo poi di utilizzare al meglio il nostro tempo, dando più spazio alla socialità che a controllare Facebook e Instagram, e un altro ottimo consiglio è quello di leggere un libro, sfogliandone le pagine, assaporandone i profumi: è una delle esperienze più rilassanti che ci sia. Infine, non avere mai fretta, concedetevi il giusto tempo e soprattutto festeggiate se ottenete dei risultati dalla vostra dieta estiva e dal vostro vivere sano. Ricordatevi comunque che l’obiettivo finale non è tanto la prova costume quanto stare bene.