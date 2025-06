Esiste una dieta estiva amica dell’intestino? La risposta è affermativa e TgCom24.it ne segnala in particolare tre, tutte ottime per coloro che soffrono di problemi appunto all’intestino. Con la prova costume che incombe questo è tipicamente il momento più classico per mettersi a “stecchetto” ma come vi ricordiamo spesso e volentieri, sarà fondamentale evitare il fai da te, che può essere solo dannoso e portare a gravi problemi.

Chef Davide Scabin/ “La cucina italiana oggi è ferma! Ho smesso di bere ma fumo ancora troppo”

Meglio quindi recarsi da un medico specialista che saprà indicarci il miglior percorso per rimetterci in forma in base alla nostra corporatura, età e anche a eventuali problemi fisici. Come ricorda il portale, è inoltre fondamentale tenere a mente che non esistono diete miracolose, ed inoltre, è sempre importante ricordarsi di salvaguardare il benessere del nostro intestino.

Dieta Paleo, cos'è il piano alimentare "degli antenati": solo cibo naturale/ Benefici ma anche gli svantaggi

DIETA PER L’ESTATE, PERCHE’ E’ IMPORTANTE MANTENERE L’INTESTINO IN SALUTE

Bisognerà quindi rispettare il microbiota intestinale, che è composto da tutti quei microrganismi buoni presenti appunto nell’apparato suddetto e che favorisce il giusto metabolismo, incidendo anche sull’infiammazione e sulla capacità di assorbire o meno dei nutrienti. Ancor di più in questo periodo è fondamentale che la dieta che vogliamo seguire sia rispettosa dell’intestino, tenendo conto che con le alte temperature il nostro organismo viene messo a dura prova, e in generale ci opprime una sensazione di stanchezza anche derivante dall’anno di lavoro sulle spalle.

Intesa Sanpaolo, 10 miliardi di euro per l'agroalimentare/ Così aumenta la competitività delle PMI

E così che il caldo diventa un alleato dei cosiddetti batteri cattivi, senza dimenticarsi che in Italia due persone su 10 soffrono di colon irritabile, con una maggiore diffusione fra le donne. Ma vediamo quindi quali sono i piani alimentari migliori per mangiare in maniera sana, salutare, perdendo peso e rispettando il nostro organismo, con i consigli preziosi di Manuele Biazzo, nutrizionista toscano. La prima dieta indicata è la Mediterranea, riconosciuta all’unanimità come il miglior piano alimentare in assoluto al mondo.

DIETA PER L’ESTATE, NON SOLTANTO LA MEDITERRANEA

Grazie ai suoi alimenti che la compongono come olio extra vergine di oliva, ma anche le fibre, i polifenoli, il pesce azzurro e lo yogurt, è perfetta per mantenere in salute il nostro microbiota favorendo la biodiversità microbica. Ricordiamo che la dieta mediterranea è ottima anche per evitare l’insorgere di gravi problemi, come ad esempio il diabete e il cancro, di conseguenza sarebbe ottimo seguirla non soltanto d’estate ma in generale per tutto l’anno.

Un’altra dieta molto utile è la flexitariana, che è un regime alimentare che cerca di limitare al massimo le proteine animali, favorendo invece legumi, vegetali e cereali integrali. Fra i prodotti consigliati troviamo l’avena, ma anche gli asparagi, le banane e la cicoria, tutti prodotti che riducono l’infiammazione, abbassando anche il pH del colon. Chiudiamo con la dieta del digiuno intermittente, regime alimentare da seguire, come detto sopra, solo ed esclusivamente su consiglio medico. Consiste nel non cibarsi per diverse ore al giorno seguendo solitamente uno schema di 16 ore di digiuno e di 8 in cui invece concentrare i pranzi della giornata.