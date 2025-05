Se state pensando di iniziare una dieta per perdere peso, allora dovreste leggere attentamente questa pagina. Nelle prossime righe andremo infatti ad elencare quali sono gli alimenti che storicamente vengono definiti brucia grassi, ma prima di addentrarci nel vivo dell’elenco una doverosa premessa, che vi facciamo sempre: la dieta non deve essere mai fai da te, in quanto è sempre fondamentale chiedere consiglio al proprio medico di fiducia o ad un nutrizionista. In ogni caso, se voleste mangiare senza ingrassare, allora gli alimenti qui segnalati sicuramente vi faranno stare più al sicuro.

Questi cibi sono particolarmente in voga in questo periodo, grazie anche alle “sponsorizzazioni” che ricevono sui social media, ma va ricordato che ogni prodotto brucia i grassi per trasformarli in energia. E’ bene quindi capire quali siano quei cibi che non fanno ingrassare, da non confondere con i cibi che fanno dimagrire, che fanno invece parte di un’altra categoria e che di fatto non esistono.

DIETA CON PRODOTTI BRUCIA GRASSI: QUALI SONO CONSIGLIATI

Dopo questa doverosa premessa vediamo questi “super cibi”, così come segnalati dal quotidiano Il Giornale attraverso la propria edizione online, ricordando che si tratta di alimenti che spesso e volentieri vengono inseriti nella dieta dei principali esperti, in quanto sani, magri e salutari. Lo yogurt greco è un ottimo alleato dell’organismo, tenendo conto che regala una sensazione di sazietà e contiene molte proteine: occhio però ai grassi contenuti, bene leggere l’etichetta.

Spazio poi alla quinoa, cereale integrale assolutamente consigliato in quanto ricco in particolare di fibre e proteine, due amici del viver sani e più a lungo. Forse non tutti sanno che anche la cannella è un prodotto molto consigliato, in grado di calmare l’appetito e stabilizzare lo zucchero, ovviamente non è semplice da introitare come prodotto in se. Lo stesso si può dire dei peperoncini piccanti, che sono molto utili per regolare la pressione e che saziano, ma bisognerà essere amanti del piccante e soprattutto non bisognerà abusarne.

DIETA CON PRODOTTI BRUCIA GRASSI: DAL TE VERDE AI FIOCCHI D’AVENA

Il tè verde rientra in questo elenco di prodotti brucia grassi, utile per accelerare il metabolismo e anche come bevanda dissetante, e un altro alimento tipico è il pompelmo, che porta alla digestione lenta, quindi non facendo venire subito fame. Fra i prodotti consigliati troviamo anche l’anguria, che è una sorta di “ingannatrice” del nostro organismo: è “grande” ma contiene quasi totalmente acqua, di conseguenza ha un impatto calorico molto basso.

Consigliate anche le patate dolci, che contengono vitamina C, fibre ma anche potassio oltre ad essere gustose e saporite. Da segnalare anche le uova, ideali soprattutto per gli sportivi e per iniziare la giornata, ma anche i fiocchi d’avena, ricchi di fibre integrali. Infine consigliate le noci, così come tutta la frutta secca (ma occhio alle calorie) e i fagioli, così come la maggior parte dei legumi, che contengono proteine vegetali e fibre.