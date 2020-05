Dieta per prevenire Coronavirus/ “Cosa mangiare per diminuire i rischi di contagio”

Pubblicità

Può la dieta prevenire il Coronavirus? In un momento di confusione generale sicuramente ne abbiamo sentite molte di frasi del genere tanto che il popolo si è scoraggiato di fronte a quello che è diventato un vero e proprio mostro anche se senza volto. Quello che è certo però è che una corretta alimentazione può aiutare il nostro fisico a stare meglio ed evitare patologie. Questo è quello che ha spiegato la nutrizionista e biologa dottoressa Teresa Di Lauro che ha parlato a Napoli Today: “Al momento non esiste una vera e propria terapia contro il Covid-19. Quello che possiamo fare per difenderci è avere una corretta alimentazione che è alla base di un sistema immunitario forte.” Di fatto la salute del nostro intestino è legato al sistema immunitario che aiuta dunque a prevenire diverse patologie.

Dieta per prevenire Coronavirus, parla la dottoressa Teresa Di Lauro

Non esiste una vera e propria dieta per prevenire il Coronavirus, ma la dottoressa Teresa Di Lauro specifica come siano diversi gli alimenti per cercare di alzare le difese immunitarie. Tra i primi alleati di questo ci sono i probiotici che ci aiutano a metabolizzare i cibi assimilati tra cui soprattutto fibre e carboidrati. Arriviamo così a produrre molecole utili come le vitamine. Sebbene in molti ricorrano agli integratori o prodotti farmaceutici i probiotici si trovano anche in fonti naturali come yogurt e latte di kefir. Importante è anche la Vitamina C: “È il primo nutriente, ma non si deve esagerare. La quantità consigliata è di 4/5 porzioni di frutta e verdura. Meglio ancora se queste sono crude e fresche, perché la Vitamina C è sicuramente sensibile al calore”.



