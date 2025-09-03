Da un recente studio realizzato dall'ospedale pediatrico di Philadelphia emerge che una dieta ricca di grassi può causare l'asma nei bimbi

Una dieta ricca di grassi è ovviamente dannosa per gli esseri umani, e lo conferma ancor di più un recente studio autorevole che ci giunge dagli Stati Uniti, il quale associa tale regime alimentare, tutt’altro che sano, all’insorgere dell’asma nei bambini. In poche parole, una dieta che preveda alimenti molto grassi e ricchi di lipidi, come ad esempio formaggi, burro, uova, carni, affettati e via discorrendo, può portare a una maggiore insorgenza dell’asma rispetto a una dieta sana ed equilibrata.

La scoperta, decisamente importante, è stata effettuata dai ricercatori dell’ospedale pediatrico di Philadelphia, in America; lo studio è stato poi pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine. Mangiare alimenti grassi porta ad aumento di peso e al rischio di obesità, ma al contempo può causare una grave infiammazione ai polmoni che, nei casi peggiori, può far sopraggiungere l’asma.

Questa scoperta conferma per l’ennesima volta quanto l’uomo “sia ciò che mangia” e quanto incida l’alimentazione sul nostro stato di salute; inoltre, consiglia l’utilizzo di particolari farmaci per trattare appunto questo tipo di asma causato dall’alimentazione. Gli studiosi di Philadelphia hanno deciso di avviare questa ricerca dopo aver notato un’associazione fra i numerosi casi di obesità infantile e l’asma cosiddetta neutrofila. Quest’ultima è una particolare forma di asma provocata da proteine batteriche e microbiche, ed è più complicata da trattare rispetto a quella “normale”, solitamente associata all’allergia alle piante. Inoltre, si verifica spesso in forme più gravi fino ad arrivare al ricovero ospedaliero in determinati pazienti.

DIETA RICCA DI GRASSI E ASMA: COSA E’ STATO SCOPERTO

Non era però ben chiara la sua origine; di conseguenza, gli studiosi di Philadelphia hanno cercato di capire quale fosse il fattore scatenante, arrivando appunto alla conclusione di cui sopra. Gli scienziati si sono in particolare concentrati sui macrofagi polmonari, che non sono altro che globuli bianchi i quali, di fatto, “governano” la reazione immunitaria del nostro organismo – e in particolare dei polmoni – quando avviene un’infiammazione. Sono loro, infatti, a provocare la reazione che porta una persona a guarire.

Si è sempre saputo che determinati alimenti scorretti portano a una cattiva funzione dei macrofagi, ma non era ancora chiaro quale fosse il cibo responsabile, fino a che non è arrivato lo studio dell’ospedale pediatrico di Philadelphia. Ci si è quindi concentrati su alcuni grassi alimentari, spesso presenti nei cibi trasformati, quelli che i medici sconsigliano assolutamente di mangiare in grandi quantità. Sarebbero proprio loro a confondere i macrofagi dei polmoni, portando così all’insorgere di una grave forma di asma.

DIETA RICCA DI GRASSI E ASMA: PERCHE’ QUESTO STUDIO E’ IMPORTANTE

Prima di questo lavoro, erano in molti ad associare quest’asma all’obesità; ma in realtà la patologia emergeva anche in molti bambini non obesi, perciò si è sempre sospettato che a innescarla fosse un altro meccanismo. È sempre meglio, dunque, evitare diete a base di acidi grassi saturi a catena lunga, preferendo invece grassi di origine vegetale, molto più sani e salutari.

Il risultato di questa ricerca è di grande rilevanza, in quanto l’asma è una delle malattie croniche più diffuse, purtroppo, fra i bambini e può rivelarsi molto debilitante. Fra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, il periodo di massima fioritura, numerosi bimbi sono spesso costretti a non giocare all’aria aperta, o comunque nei campi, nei prati e nei parchi, a causa della presenza di numerosi alberi e fiori che potrebbero irritare i loro polmoni.

Ecco perché conoscere le origini di questo tipo di asma può aiutare a ottenere un trattamento migliore, con cure più specifiche e mirate. Quanto emerso ci invita quindi, ancora di più, a un’alimentazione sana fatta di prodotti stagionali – in particolare verdura, frutta, legumi, cereali e farine integrali – eliminando il più possibile gli alimenti industriali e ultraprocessati, il cosiddetto cibo spazzatura che, come dimostrano queste parole, è causa di numerosi mali.