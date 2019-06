DIETA RISO SCOTTI: CENSURATA PUBBLICITÀ/ Nel mirino anche il prof Nicola Sorrentino

Dietidea Riso Scotti e il professor Nicola Sorrentino suo “sponsor” sotto accusa. La pubblicità della dieta andata in onda in questi giorni su La 7 è stata infatti censurata dopo un intervento dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria. Come riportato da Il Fatto Alimentare, lo spot di Dietidea è stato considerato scorretto perché “accredita l’erroneo convincimento che il programma alimentare sia idoneo per tutti e adeguato alle esigenze di chiunque, favorendo l’autovalutazione da parte dei consumatori, quando invece ci sono situazioni che potrebbero richiedere il parere di un esperto”. Nella pubblicità, infatti, la dieta viene definita “ipocalorica, bilanciata e detox (…) studiata per lui (1300 Kcal) e per lei (1000Kcal)”. Si tratta di fatto di affermazioni ingannevoli e solo parzialmente vere, dal momento che nella pubblicità non si dice che la dieta molto restrittiva debba essere seguita da un medico e non dice in modo chiaro che può essere eseguita solo una o due volte al mese.

DIETIDEA DI RISO SCOTTI: SPOT CENSURATO

Nel mirino non è finito però soltanto la Dieta Riso Scotti ma anche il volto principale dello spot, il professor Nicola Sorrentino. L’Istituto di autodisciplina pubblicitaria ha infatti criticato apertamente la partecipazione del medico alla pubblicità, dal momento che la sua presenza ha conferito un’aura di scientificità al prodotto che in realtà Dietidea non possiede. Nel provvedimento si fa riferimento in particolare all’articolo del codice di autodisciplina che vieta “di presentare diete spersonalizzate elaborate da esperti come universalmente valide”. Già Il Fatto Alimentare un mese fa aveva preso posizione contro il prof. Sorrentino, ricordando come l’articolo 57 del codice di deontologia dei medici vieti il patrocinio di prodotti a fini commerciali (“Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non concede patrocinio a forme di pubblicità promozionali finalizzate a favorire la commercializzazione di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura”).

